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ЕС требует освободить Игоря Лосика и других политзаключенных

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  • 26.01.2021, 19:50
  • 1,317
ЕС требует освободить Игоря Лосика и других политзаключенных
Жозеп Боррель
Фото: dpa

Об этом заявил глава европейской дипломатии.

Евросоюз призывает белорусский режим освободить Игоря Лосика и других политзаключенных. Об этом написал в Twitter верховный представитель TC по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Рад, что Игорь Лосик прекратил 42-дневную голодовку. Надеюсь, что он скоро поправится. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить его и всех политзаключенных, журналистов и всех задержанных за мирные протесты, выступающих за демократическую передачу власти под руководством народа», – написал Боррель.

Политзаключенный Игорь Лосик остановил голодовку вчера, 25 января. Он голодал с 15 декабря в знак протеста против предъявленных ему обвинений. Лосик обвиняется в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК).

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