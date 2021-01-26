Жители Жодино обратились к работникам БелАЗа 26.01.2021, 22:17

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иллюстрационное Фото

Жители Жодино призывают всех заводчан объединиться и сообща дать отпор местным идеологам.

Жители Жодино призывают всех заводчан объединиться и сообща дать отпор местным идеологам с бумажками.

Сейчас «БелАЗ» испытывает финансовые затруднения и не может обслуживать кредиты на десятки миллионов долларов, взятые в ЕБРР и белорусских банках.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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