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Жители Жодино обратились к работникам БелАЗа

  • 26.01.2021, 22:17
  • 1,119
Жители Жодино обратились к работникам БелАЗа
иллюстрационное Фото

Жители Жодино призывают всех заводчан объединиться и сообща дать отпор местным идеологам.

Жители Жодино призывают всех заводчан объединиться и сообща дать отпор местным идеологам с бумажками.

Сейчас «БелАЗ» испытывает финансовые затруднения и не может обслуживать кредиты на десятки миллионов долларов, взятые в ЕБРР и белорусских банках.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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