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Волковыск присоединился к танцевальному флешмобу «Иерусалим»

  • 27.01.2021, 8:09
  • 1,359
Волковыск присоединился к танцевальному флешмобу «Иерусалим»

Жители города начали утро с позитива.

Волковыск присоединяется ко всемирному танцевальному флешмобу.

Песня на языке зулу под названием «Иерусалим — мой дом» со словами «спаси меня», «не оставляй меня» стала мировым хитом и гимном, объединяющим людей в трудные времена. В знак солидарности под нее танцуют сотрудники авиакомпаний, пенсионеры, активисты, медработники в больницах, и абсолютно все слои населения.

На платформе Youtube видеоролики с танцами набирают десятки миллионов просмотров.

Видео с жителями Волковыска опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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