Волковыск присоединился к танцевальному флешмобу «Иерусалим»
- 27.01.2021, 8:09
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Жители города начали утро с позитива.
Волковыск присоединяется ко всемирному танцевальному флешмобу.
Песня на языке зулу под названием «Иерусалим — мой дом» со словами «спаси меня», «не оставляй меня» стала мировым хитом и гимном, объединяющим людей в трудные времена. В знак солидарности под нее танцуют сотрудники авиакомпаний, пенсионеры, активисты, медработники в больницах, и абсолютно все слои населения.
На платформе Youtube видеоролики с танцами набирают десятки миллионов просмотров.
Видео с жителями Волковыска опубликовал телеграм-канал «Баста!».