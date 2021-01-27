Медики обнаружили странные различия в течении коронавируса у разных этнических групп 27.01.2021, 11:03

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Исследование провели в Великобритании.

Ученые из Великобритании в ходе проведенного исследования обнаружили странные различия в том, как протекает коронавирус у пациентов, являющихся представителями разных этнических групп. В работе участвовали сотрудники Университета королевы Марии в Лондоне и службы Barts Health NHS Trust, пишет lenta.ua.

В рамках исследования его авторы проанализировали сведения о более чем 1,7 тысячи граждан старше 16 лет. Все они находились на лечении после заражения COVID-19 в одном из медучреждений фонда Barts Health, что происходило в период с 1 января до середины мая 2020. Отмечается, что выходцами из Азии оказались 31% участников, 20% — чернокожие, остальные 40% — белые. Спустя 30 дней лечения смерть настигла 29%, что соответствует 511 гражданам.

Выяснилось, что азиаты в более чем 1,5 раза чаще оказывались в интенсивной терапии, в том числе для подключения к аппаратам ИВЛ, если сравнивать с европейцами. В случае с чернокожими разрыв составил 1,8 раза. Кроме того, у уроженцев Азии почти в 1,5 раза выше риск смерти при коронавирусе. У чернокожих при сопоставлении с белокожими шансов на летальных исход в 1,3 раза больше. Серьезный разрыв имел место и по части подключения к ИВЛ или попадании в реанимацию. У чернокожих и азиатов риски на 50-80% выше.

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