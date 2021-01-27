Фильм по роману белорусского писателя попал в лонглист премии «Оскар» 27.01.2021, 16:13

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Виктор Мартинович

Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.

Фильм «Озеро радости», снятый по отрывку из одноименного романа белорусского писателя Виктора Мартиновича, попал в лонглист кинопремии «Оскар». Об этом сообщил главный режиссер картины Алексей Полуян на своей странице в «Фейсбуке».

Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.

Получасовой фильм «Озеро радости» вышел в прокат в 2019 году. Он рассказывает о девятилетней Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отвозит девочку в интернат, откуда она решает сбежать. В роли Яси снялась девятилетняя воспитанница могилевской SOS-Детской деревни Анастасия Пляц.

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