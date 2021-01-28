Агония динозавра: диктатура Путина ослабляется 2 28.01.2021, 13:04

Гарри Каспаров прокомментировал новую ситуацию в России.

"В минувшие выходные в России вспыхнули одни из самых масштабных и массовых протестов за последние десятилетия (...). Чтобы понять, что означают демонстрации, куда движется ситуация и будет ли на этот раз что-то иначе, обозреватель и бывший главный редактор журнала Foreign Policy (перевод — inopressa.ru) Джонатан Тепперман побеседовал с Гарри Каспаровым, бывшим чемпионом России по шахматам и активистом демократического движения". (...)

"Сейчас мы наблюдаем накопленный эффект 20-летней диктатуры Путина, растущее разочарование россиян своими социально-экономическими условиями и гнев по поводу коррупции и богатства путинских олигархов. Мы видим четкий сигнал молодого поколения россиян о том, что они не собираются мириться с бессрочным правлением Путина, - говорит Каспаров. - (...) Эти протесты были первыми, когда народ России проявил какое-то сопротивление. И могу с гордостью сказать, что демонстрации также были мирными. Никаких сожженных машин, разграбленных магазинов, никакого чрезмерного насилия, которое мы видели на американских улицах прошлым летом. Единственное насилие исходило от полиции, и это была настоящая жестокость полиции. Это была жестокость, спонсируемая государством".

(...) "Большим сюрпризом стало не количество людей, а то, что, в отличие от предыдущих протестов, они не были сосредоточены в Москве. В минувшие выходные мы стали свидетелями первой общенациональной акции протеста в России с 1991 года, которая простиралась от Владивостока до Калининграда. (...) Люди выходили на улицы даже в Якутске, где температура была минус 50 [градусов по Цельсию]. Люди были на улицах, и они послали очень четкий сигнал", - считает он.

"Что касается реакции правительства, то она была ожидаемой: оно не было заинтересовано в каких-либо уступках. Теперь вопрос в том, что будет в ближайшие недели. Члены команды Навального, которые не были арестованы, призывают к новым протестам 31 января. Я не могу делать никаких прогнозов, но беспрецедентный героизм Навального воодушевил людей, и теперь на карту поставлена его жизнь - а это всегда то, что мобилизует людей", - полагает собеседник издания.

(...) "Единственное, что хорошо в этой ситуации - это то, что мы точно знаем, что собирается делать Путин. Это может быть плохой новостью для Навального, но Путин не пойдет ни на единую уступку - если только что-то действительно серьезное не заставит его сделать это. (...) Пока я не вижу, что вулкан начал извергаться. Но что могло бы изменить ситуацию, что могло бы склонить чашу весов, так это решительный ответ Запада", - думает Каспаров, отмечая, что нынешние санкции не влияют на благополучие приближенных к Путину. " (...) У американской разведки определенно больше информации о коррумпированных олигархах России, чем у Навального", - говорит он, призывая начать публиковать ее, использовать американские и европейские законы против отмывания денег и Закон Магнитского, чтобы заморозить средства тех, кто нарушил права человека.

(...) "История не любит диктаторов; диктаторы сталкиваются с падениями. То, что мы видим сейчас - это страна в агонии. Сегодня агония умирающего динозавра может быть очень опасна для тех, кто находится поблизости. И мы не знаем, как долго продлится эта агония. Плохая новость в том, что я не знаю, когда и как наступит конец. Но хорошая новость в том, что этого не знает и Путин", - заключает Каспаров.

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