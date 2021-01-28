Наивный вопрос 1 Артемий Троицкий

28.01.2021, 15:11

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Артемий Троицкий

Али вертикаль покосилась?

Выступление Путина по поводу известного дворца с аквадискотекой (кстати, заметили: стриптиз/кальянная там есть, а библиотеки, обязательной в любой приличной усадьбе — нет почему-то) заставило вспомнить строчку Лермонтова — «жалкий лепет оправданья». Испуганное, лживое, а главное — абсолютно неубедительное ерзанье, не вызывающее никакого отклика, кроме смеха и презрения. Беспомощный текст, паническое актерство. Из всех возможных вариантов реакции Путин безошибочно — как и всегда в последнее время — выбрал наихудший. Предъявил слабость и растерянность там, где можно было бы или повести честный разговор (ну, это, как вы понимаете, вряд ли…), или вальяжно покуражиться.

Я искренне — искренне! — не понимаю: к чему вся это унизительная нервная суета и нелепые попытки «отмазаться»? Или мы живем не в авторитарном (мягко говоря) полу-изолированном государстве? Или суды, следствия, финансовые органы не находятся под полным и безоговорочным контролем Кремля? Или новые законы и поправки, обнуление и неподсудность — зря принимали? Или не могут еще поправочку принять — скажем, что «коллективные дары высшим должностным лицам государства не могут считаться взяткой»? Или на ропчущих и бузящих нет у власти бесчисленной и безнаказанной полиции, ОМОНа, Росгвардии, ФСБ, ФСИН?? Владимир Владимирович, разве для того вы строили такое государство, чтобы не иметь возможности вволю и безоговорочно насладиться всеми плодами воровства и коррупции?! Да, за границей вкусить уже не получается, но внутри своей страны-то?!?!

Надо было сказать всем этим горе-расследователям, причем сказать твердо, беспечно, с уверенной улыбкой и не отвлекаясь на баттерфляй и проблемы виноделия: «Да, дворец мой! Мои богатые друзья и незнакомые поклонники скинулись и подарили мне эту резиденцию. Любят они меня, и имеют на это право. Денег налогоплательщиков, денег из госбюджета в данном проекте нет — подчеркиваю! — ни копейки. Исключительно личные пожертвования, частная инициатива. А то, что объект большой, роскошный, безвкусный — не моя вина; я человек скромный. Но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. Будет моя воля — отдам когда-нибудь под лагерь детишкам, хоккеистам или ловцам ершиков. Съели, верноподданные? Вот и славно! А если кто подавился — вам в другой лагерь». Точка. Вранья в этом послании — не больше, чем в прозвучавшем «лепете». Зато и тон, и смысл — совсем другие. Гораздо более соответствующие.

Вот я и удивляюсь: чо Михал Иваныч такой малохольный-то? Али вертикаль покосилась?

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

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