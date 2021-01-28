Польша с 1 февраля ослабит коронавирусные ограничения 28.01.2021, 19:02

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Фото: PAP

Откроются ТРЦ и музеи.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что с 1 февраля снова откроют магазины в торговых центрах и возобновят работу учреждения культуры.

Об этом сообщает агентство PAP.

"С 1 февраля будут открыты магазины в торговых центрах, а также художественные галереи и музеи, но с соблюдением санитарного режима. Основы деятельности ресторанов, пабов, отелей и спортивных объектов остаются без изменений", - сказал министр.

Также с 1 февраля отменят часы, в которые обслуживают пожилых людей.

Остаются в силе требования соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок.

До 14 февраля не изменятся и требования в отношении общественных собраний и встреч в частных домах, а также основы пересечения границ.

По словам Недзельского, сейчас ситуация с коронавируса в Польше выглядит стабилизированной, однако факторами риска остаются международная ситуация и мутации коронавируса.

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