Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15% 2 28.01.2021, 19:17

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Самую высокую зарплату получают в Киеве.

В Украине средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2020 года составила 14 179 гривен (чуть больше 500 долларов). Об этом сообщает Госстат Украины в четверг, 28 января.

Сумма за декабрь 2020 года на 15,6% (на 1 915 гривен) больше декабря 2019 года (12 264 гривен).

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2020 года к декабрю 2019 года выросла на 10,1%.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 21 812 гривен, самая низкая - в Черниговской области - 10 921 гривна.

В то же время самую большую зарплату получают в сфере Финансовая и страховая деятельность - 22 843 гривен, самую низкую - Временное размещение и организация питания - 6 838 гривен.

Отметим, что данные за декабрь выделяются среди остальных месяцев за счет выплаты премий, что особенно характерно для бюджетной сферы.

график: korrespondent.net

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