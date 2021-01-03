В Чехии всех желающих начнут вакцинировать от COVID-19 с февраля 3.01.2021, 18:11

Приоритет в очереди на вакцинацию получат сотрудники полиции, фельдшеры и учителя.

В Чехии с 15 января люди старше 80 лет, а также сотрудники медицинских и социальных служб, смогут зарегистрироваться в системе резервации на вакцинацию. С 1 февраля она станет доступна для всех граждан. Об этом 3 января заявил "CNN Prima NEWS" премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Гордон".

По словам Бабиша, после 1 февраля приоритет в очереди на вакцинацию получат сотрудники полиции, фельдшеры и учителя. Будут также учитывать возраст и состояние здоровья желающих получить прививку, отметил он.

Премьер-министр рассказал, что необходимо вакцинировать 60% граждан, чтобы справиться с пандемией. Он отметил, что хочет чтобы до конца сентября привили необходимое количество граждан.

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