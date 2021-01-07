Путин и Лукашенко окажутся на скамье подсудимых 5 Леонид Невзлин

7.01.2021, 13:12

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Леонид Невзлин

Даже сложно представить, какие при этом посыплются скелеты из шкафов.

Казненные за теракт в минском метро 2011 года Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев – невиновны, заявил в эфире «Еврорадио» бывший боец антитеррористического спецподразделения Беларуси «Алмаз» Игорь Макар.

В результате взрыва в метро, который произошел 11 апреля 2011 года, погибло 15 человек, более 400 пострадали. Лукашенковцы на удивление быстро нашли «виновных». Их вскоре осудили и спустя всего 3,5 месяца после приговора расстреляли. Несмотря на то, что мотивов для совершения теракта у них не было.

Единственный, кому был выгоден теракт – сам Лукашенко. Мотив? Запугать народ, он очень боялся волнений. Взрыв случился всего через несколько месяцев после декабрьских протестов (Площади). Тогда же в три раза рухнул курс беларуского рубля и к политическим волнениям могли добавиться экономические.

Лукашенко – без всяких сомнений параноик и бандит. В течение всего времени своего правления он использовал против своего народа, своих противников, оппозиции криминальные методы – взрывы, убийства, казни. Он должен быть смещен и осужден. Причем в ближайшее время – он становится все более опасен для людей.

И я не могу отделаться от аналогии с Россией – истории о терактах в жилых домах. Приход Путина к власти начинался со взрыва домов в 1999 году. Я никогда не допускал мысли, что ФСБ может совершить подобное. И версию о том, что дома взрывала ФСБ – никогда не поддерживал. Я просто не думал, что такое может быть. Но теперь мы дошли до отравления Навального и доказательств того, что покушение совершила ФСБ.

Сейчас мы знаем многое из криминального пути Путина и ФСБ. Теперь я абсолютно уверен в том, что дома в России взрывала ФСБ. История с найденным в подвале жилого дома в Рязани гексогеном, который Патрушев объявил сахаром – полностью изобличает их методы. «Каркас бюрократической (в том числе карательной) системы легко может стать каркасом системы мафиозной, весь вопрос только в целях деятельности», - все, как и писал Егор Гайдар, гениальный провидец.

Даже сложно представить, какие посыплются скелеты из шкафов, когда Путин и Лукашенко окажутся на скамье подсудимых. И это вопрос: что мы должны делать с такой властью, как Путин и Лукашенко, если они, призванные гарантировать права и свободы граждан, действуют как мафия, облеченная государственными полномочиями? Решать надо, обязательно. Пока граждане России будут молча воспринимать все преступления Путина, пока не будут обращать внимания на цену жизни каждого, оппозиционер он или нет, не будет у нас всех никакого будущего.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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