Адепт Карпенкова? Ночью 17-летний подросток бил стекла в машинах на минской ярмарке 5 10.10.2021, 15:31

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Фото: tut.by

Хулиган был задержан очевидцами происшествия.

Ночью что-то странное происходило на сельскохозяйственной ярмарке, которой выделили место на минской улице Есенина. Производители и продавцы продукции, придя утром к своим машинам, обнаружили разбитые окна, засыпанные стеклом овощи, пишет onliner.by.

Речь про осеннюю ярмарку в Малиновке. Ряды здесь растянулись от выхода из метро на улице Есенина до улицы Космонавтов. Покупателей пришло несметное количество. Тут же на ночь были оставлены машины фермеров с грузом.

А утром в воскресенье продавцы застали разгром. Снимают печальные видео, в основном с нецензурным содержанием. У бусов и легковушек разбиты окна: где-то — одно-два, где-то — все. Можно насчитать как минимум шесть поврежденных машин, но, похоже, не попавших в кадр больше.

В милиции сообщают, что подозреваемый задержан очевидцами происшествия. По данным МВД, молодой человек разобрал торговую палатку, оторвал от каркаса металлическую трубу и бил ею по машинам. Повреждены, по информации милиции, палатка, холодильная витрина и автомобили. Заявления написали пока 12 владельцев машин, но, видимо, будут еще.

Задержанный — 17-летний учащийся минского профессионального лицея. К административной и уголовной ответственности раньше не привлекался. Сказал, что буянил под воздействием «большого количества спиртного».

Напомним, что во время массовых протестов 2020 года тогдашний главарь фашистов из ГУБОПиК Николай Карпенков лично бил дубинкой стекла в минском кафе, а его подчиненные «прославились» нападениями на машины мирных граждан.

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