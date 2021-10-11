Итальянские моряки могли знать об Америке за 150 лет до Колумба? 11.10.2021, 8:47

Предположение было сделано на основании древнего эссе.

Новый анализ древних документов предполагает, что моряки из итальянского города Генуя — родины Христофора Колумба — знали Америку за 150 лет до ее знаменитого «открытия», пишет «Новое время».

Упоминание о генуэзских моряках, знающих о земле к западу от Гренландии, «где живут гиганты», было обнаружено в трудах миланского монаха XIV века.

Переписывая и детализируя документ Cronica universalis примерно 1345 года, созданный миланским монахом Гальванеусом Фламмой, специалист по средневековой латинской литературе профессор Паоло Кьеза сделал «удивительное» открытие «исключительного» отрывка, который относится к региону, известному сейчас как Северная Америка.

Согласно Кьезе, древнее эссе предполагает, что моряки из Генуи уже знали о земле, известной как «Маркланд» / «Маркалада», которая упоминается некоторыми исландскими источниками и определена учеными как часть Северной Америки у побережья Атлантического океана (обычно считается Лабрадором или Нюфаундлендом).

«В этой стране есть здания с такими огромными каменными плитами, что никто не мог бы их построить, кроме огромных гигантов. Есть также зеленые деревья, животные и множество птиц. Однако ни один моряк так и не смог узнать что-либо наверняка об этой земле или ее особенностях», — говорится в документе.

«Мы находимся рядом с первым упоминанием об американском континенте, хотя и в зачаточной форме, в районе Средиземного моря», — заявляет профессор Кьеза с факультета литературных исследований, филологии и лингвистики Миланского университета.

Гальванеус был монахом-доминиканцем, который жил в Милане и был связан с семьей, которая владела городом. Он написал несколько литературных произведений на латыни, в основном на исторические темы. Эссе Cronica universalis, анализируемая Кьезой, считается одной из его более поздних работ — возможно, последней — и осталась незавершенной и несовершенной. Она нацелен на подробное описание истории всего мира, от «Сотворения мира» до момента публикации.

Переводя и анализируя Cronica universalis, профессор Кьеза демонстрирует, как Генуя могла бы стать «воротами» для новостей, и Гальванеус упоминает слухи о землях на крайнем северо-западе.

«Эти слухи были слишком расплывчатыми, чтобы найти согласованность в картографических или научных представлениях», — заявляет профессор, объясняя, почему в то время Марккалада не считался новой землей.

Тем не менее, утверждает Кьеза, Cronica universalis «приносит беспрецедентные доказательства предположениям о том, что новости об американском континенте, полученные из скандинавских источников, распространились в Италии за полтора столетия до Колумба».

Он добавляет: «Что делает этот отрывок исключительным, так это его географическое происхождение: не северная территория, как в случае других упоминаний, а северная Италия».

В целом, говорит профессор Кьеза, мы должны «доверять» Cronica universalis, поскольку на протяжении всего документа Гальванеус заявляет, где он слышал об устных рассказах, и подкрепляет свои утверждения элементами, взятыми из рассказов.

«Я не вижу причин не верить ему», — заявляет профессор Кьеза, добавляя, — что уже давно замечено, что морские карты XIV века, составленные в Генуе и Каталонии, предлагают более продвинутое географическое представление севера.

«У нас нет доказательств того, что итальянские или каталонские моряки когда-либо достигли Исландии или Гренландии в то время, но они, безусловно, могли приобретать у североевропейских торговцев товары этого происхождения для перевозки в район Средиземного моря», — подчеркнул исследователь.

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