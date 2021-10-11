Как защитить детей от COVID-19: разъяснение медики из США 1 11.10.2021, 20:59

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Необходимо в первую очередь вакцинировать взрослых.

Главный хирург США Вивек Мурти заявил, что вакцинация взрослых, с которыми контактируют дети, масочный режим, проветривание помещений, регулярное тестирование уменьшают риск заболевания COVID-19 среди детей, пишет zn.ua.

«Если взрослые, которые общаются с детьми вакцинированные, все в семье сделали прививку, это значительно уменьшает риск для наших детей", – подчеркнул Мурти.

Он также добавил: "Если у вас есть невакцинированные дети, или вы живете с людьми с ослабленным иммунитетом – при таких условиях еще более важно, даже если вы вакцинированные, носить маску при общении с людьми в помещении вне дома".

Кроме этих советов, для того, чтобы уменьшить риск инфицирования детей коронавирусом необходимо также:

- мыть руки не менее 20 секунд;

- пользоваться антисептиком содержание которого – не менее 60% спирта:

- следить за влажностью воздуха в классе, а также температурным режимом;

- при чихании и кашле нужно прикрывать рот и нос салфеткой;

- держать руки подальше от глаз и носа.

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