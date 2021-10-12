Витеблянка повелась на уговоры мошенников и потеряла почти 27 тысяч рублей 11 12.10.2021, 13:00

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Белоруска позвонили в мессенджере Viber.

33-летняя жительница Витебска оформила ряд кредитов после разговоров с мошенниками, представившимися представителями банка. Как итог — потеря крупной суммы денег. Об этом говорится на сайте УСК по Витебской области, пишет «Онлайнер».

Женщине в мессенджере Viber позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он предложил потерпевшей помочь в разоблачении мошенников, для этого всего лишь требовалось взять на себя кредиты в нескольких банках и установить на смартфон приложения удаленного доступа. И, разумеется, сообщать все приходящие коды доступа.

Витеблянка доверилась звонившему «сотруднику банка», выполнила все указания и лишилась 26,8 тысячи рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась к правоохранителям. На следующий день после этого ей снова написали мошенники и под тем же предлогом предложили оформить еще несколько кредитов, но с ними она уже не общалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст .212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере).

Важно

Банки и другие уважающие себя организации не звонят клиентам через мессенджеры. Если вам поступил звонок от «менеджера по безопасности», «полковника КГБ из Нацбанка» или «специалиста технической поддержки», кладите трубку и перезванивайте сами. Официальные номера размещены на сайтах банков и на карточках.

Не передавайте третьим лицам все данные карты (номер, срок действия и CVV, имя и фамилию), а также информацию о балансе. Банковские служащие не спрашивают номер карты полностью (только часть — последние цифры), они никогда не спросят про CVV и уж точно не будут уточнять ваш баланс. Не передавайте коды из SMS (даже если очень хочется).

Не устанавливайте на смартфоны программное обеспечение по просьбе «людей из интернета». И на компьютеры не устанавливайте.

Расскажите об интернет-мошенниках друзьям, родственникам и коллегам. Особое внимание уделите старшему поколению.

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