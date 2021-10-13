В правительстве Грузии предложили создать группу врачей для Саакашвили 13.10.2021, 8:01

Михаил Саакашвили

фото: charter.org

Парламентские комитеты будут также следить за соблюдением прав экс-президента страны.

Министерство юстиции Грузии обратилось в Минздрав с просьбой создать специальную группу врачей, которая будет следить и анализировать здоровье экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает Interpressnews.

«Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций», — заявили в Минюсте.

В правительстве обратились также к главам Комитета по правам человека и Комитета по здравоохранению и соцзащиты парламента Грузии с просьбой взять под контроль соблюдение прав Саакашвили.

Возвращение и заключение Саакашвили

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал свои сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили был задержан в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы.

Сейчас экс-президент Грузии находится в тюрьме в городе Рустави. Он объявил голодовку.

Украина заявляет, что будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину, но официальный Тбилиси такую возможность отвергает.

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