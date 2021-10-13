В финском городе начали предлагать бесплатное жилье всем приезжим 13.10.2021, 11:59

Правда, есть несколько условий.

Городок Палтамо расположен в самом центре Финляндии на берегу живописного озера. Здесь живет всего лишь чуть больше 3 тыс. человек, но есть вся необходимая инфраструктура: несколько магазинов, АЗС, музей, библиотека, пишет «Онлайнер» .

Не хватает только жителей: депопуляция является основной проблемой населенного пункта. В попытке привлечь новых горожан в Палтамо начали предлагать бесплатное жилье переезжающим. Правда, необходимо выполнить ряд условий.

В настоящее время в Палтамо пустует около 40 квартир разной площади, рассказал изданию yle.fi генеральный директор местной компании по управлению жильем Райя Микконен. В основном это квартиры с одной спальней, в нашем понимании — двухкомнатные. Из-за отсутствия жильцов в двух многоквартирных домах прошлой зимой муниципалитет был вынужден выключить отопление, что негативно сказывается на состоянии зданий. Теперь въехать в один из пустующих вариантов может каждый. Для этого придется лишь соответствовать минимальным требованиям городских властей.

Есть три основных условия. Во-первых, необходимо физически переехать в Палтамо, во-вторых, предоставить сведения о наличии официального трудоустройства. Наконец, третьим требованием стал минимальный срок договора аренды жилья на полгода. При этом муниципалитет готов компенсировать стоимость первых трех месяцев проживания. В настоящее время средняя месячная цена аренды квартиры в Палтамо составляет от 300 до 790 евро. Руководство населенного пункта считает, что в современных условиях, когда многие уже привыкли работать удаленно, их предложение понравится людям, предпочитающим неспешную жизнь без суеты крупного города. Акция действует с октября по декабрь текущего года, а переехать в Палтамо необходимо до будущего февраля.

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