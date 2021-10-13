Белорусский бизнесмен получил в Черногории «золотой паспорт»11
- 13.10.2021, 19:22
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Он входит в топ самых успешных предпринимателей Беларуси.
Власти Черногории опубликовали список получивших золотые паспорта в последнее время.
Чтобы получить гражданство этой балканской страны заявителю нужно инвестировать в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны, или от 450 тысяч евро на юге.
В опубликованном списке есть двое белорусов. Это IT-предприниматель Дмитрий Хусаинов со своей женой Мариной Ермолович.
Хусаинов на 40 месте в составленном ej.by новом рейтинге успешных и влиятельных предпринимателей Беларуси. Хусаинов известен своей компанией по разработке мобильных игр Belka Games.