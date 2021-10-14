«В определенный момент баллоны были перепутаны»: по белорусским ковид-больницам прокатилась волна «кислородных ЧП» 11 14.10.2021, 8:56

14,880

иллюстрационное фото: РИА Новости

Шокирующие факты из Минска и Гродно.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал последние коронавирусные новости о пандемии в Беларуси, рассказанные сотрудниками больниц:

— Витебский областной клинический специализированный центр с субботы 9.10 работает на прием коронавирусных пациентов. За субботу центр принял 132 пациента, за воскресенте — еще 120. За три дня от начала работы свободные места в больнице закончились. Койки для ковидных кислородзависимых пациентов развернуты даже в операционных, кровати для пациентов, не требующих кислорода поставлены в учебных кабинетах и комнатах для персонала. За вчерашний день, когда минздрав обьявил +15 умерших по республике, только в Витебском областном клиническом специализированном центре умерли 5 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В областной больнице города Витебска пациенты также лежат не только в палатах и на коридорах, но и в ординаторских. Медики пишут истории болезней в палатах, рядом с пациентами.

Проблемы с подачей кислорода случились в 6-й ГКБ Минска вчера. В системе кислородоснабжения упало давление, в связи с чем подача кислорода на некоторое время была нарушена. Сообщают, что после этого состояние некоторых пациентов в АРО ухудшилось. За вчерашний день до эпизода с падением давления в 6 ГКБ Минска умерли 4 пациента, но, нельзя исключить, что сегодня цифра погибших в связи с инцидентом будет выше. Некоторых беременных пациенток с коронавирусом, которые находились в АРО, перевели в МНПЦ ХТГ. Из за проблем в системе кислородоснабжения, стоят аппараты ИВЛ. Пациентов множество, они занимают палаты и коридоры, большинство из них кислородозависимые.

Также сообщают, что кислородное ЧП случилось в туббольнице города Гродно в период с 8 по 10 октября. При разгрузке баллонов с кислородом использовался труд добровольцев и в определенный момент были перепутаны баллоны с кислородом: вместо полных баллонов подключили пустые. В день ЧП в больнице скончались кислородзависимых 4 пациента.

Пришла информация из отделения интенсивной терапии ДИКБ города Минска. Сообщают, что среди пациентов, находящихся на ИВЛ нет ни одного привитого.

В небольшом городе Хойники на гомельщине ситуация с коронавирусом не менее катастрофичная. Жители сообщают, что этот город уже давно «черный ковидный лидер» по области. За один вчерашний день было минимум пятеро умерших от коронавирусной инфекции и с начала 4-й волны не было ни дня без погибших от ковид. На амбулаторный прием к медикам люди занимают очереди с самого утра, а выйти могут около 5-6 часов вечера. Мест в больницах для коронавирусных пациентов нет. Работники скорой помощи предупреждают сразу: госпитализация в Лоево — больница в 70 км от Хойников. Ранее тяжелых пациентов госпитализировали в Брагин, который находится в 30 км от Хойников, но больницу Брагина быстро «заложили». Проблемы с кислородом также актуальны для Хойников, каждый день в больницу подвозят десятки кислородных баллонов, но его не хватает для обеспечения нужд пациентов.

Врачей из Плещениц отправили в Логойск, где сейчас очень большая нехватка медиков. В городском поселке Плещеницы закрыли инфекционное отделение в 2-й районной больнице, направив медиков в Логойск. К сожалению, предоставить спецтранспорт для тех, кто спасает жизни, при этом не потрудились и медикам пришлось добираться на автобусе.

10-я ГКБ Минска. Мест нет: ни кислородных, ни просто коек для кислороднезависимых пациентов. Пациенты с сатурацией 88-90 просто лежат в прон-позиции, поскольку кислородного места для них нет. Реанимация более не может выделить дополнительных мест, новых пациентов берет либо на обмен (перевод пациента в общую палату и госпитализация нового пациента в реанимацию), либо после смерти реанимационного больного. За прошедшие два дня по больнице 18 смертей, лишь 1 из них с сомнительным диагнозом, 17 — с установленным ковид.

Стало известно, что в 6-й больнице Минска произошла трагедия: от осложнений COVID умерла роженица. Ребенок выжил, но тяжелый COVID забрал жизнь его мамы.

Связана ли эта трагедия с перебоями с подачей кислорода в больнице — уточняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».