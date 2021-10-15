Косовский узел Телеграм-канал «Сито Сократа»

15.10.2021, 10:59

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Москва разыгрывает карту ИГИЛ на Балканах?

Сербия продолжает инспирировать дестабилизационные процессы в Республике Косово. Очень существенной проблемой для двухсторонних отношений остается контрабанда. По данным косовской таможни из страны нелегально вывозятся различные категории товаров, в основном продукты питания, соки, сигареты. В обратном направлении, так сказать «через холмы», идет поток сербской контрабанды: топливо, техника, лекарства, напитки-энергетики. Хотя в целях контрабанды используются горные дороги, по которым нельзя перемещать крупные партии товара, но в процессе задействовано множество мелких участников, что ведет к ощутимым потерям для бюджета страны. Практически все подакцизные товары в Косово – это контрабанда. Разветвленной сетью контрабандистов, в которую вовлечены преимущественно сербы, управляет сербская мафия. Более 85% предприятий уклоняются от уплаты налогов, но самая драматичная ситуация с бизнесами сербов с севера, которым вообще закон не писан.

Когда после жалоб Косовской торговой палаты и честных бизнесменов 13 октября правительство республики начало общенациональную операцию против мафиозных синдикатов, на севере страны моментально вспыхнули протесты. Премьер-министр Косово Альбин Курти утверждает, что полиция и спецназ ROSU проверяли торговые точки в Приштине, Пече, северной и южной Митровице «без всяких этнических соображений». В ответ сербская мафия организовала массовые уличные беспорядки в Косовской-Митровице и Звечане. Полицию забрасывали камнями, и шесть полицейских получили ранения, со стороны хулиганов также были пострадавшие, в том числе серьезное ранение получил Сречко Софрониевич. По данным косовских спецслужб зачинщиками беспорядков стали два сербских провокатора, которые разыскиваются. 14 октября ситуация в целом стабилизировалась, акции протеста прекратились.

Тем не менее, очередная вспышка насилия, активно используется в сербской пропаганде. Президент Сербии Вучич, прибывший на границу, заявил, что последует реакция на события в Северном Косово, если НАТО не остановит операции косоваров против контрабандистов: «Если косовские албанцы снова вторгнутся в северное Косово и начнут преследовать сербский народ, мы знаем, что нужно делать».

Но подобная риторика Вучича показалась беззубой сербскому радикалу, спонсируемому из Кремля, Воиславу Шешелю, утверждающему о провокации против Сербии со стороны стран Запада, которые щупают пульс Белграда. Данный лидер Сербской радикальной партии призывает ввести 1000 сербских военных на Север Косово для защиты 50 тысяч местных сербов.

Повышенную тревогу вызывает информация о переброске с помощью ВКС РФ для «учений» в Сербии батареи ЗРПК «Панцирь-С», что повышает градус напряжения. Кроме оружия российские спецслужбы перебрасывают на сербскую территорию спонсируемых ними боевиков ИГИЛ. Они будут использованы для инфильтрации в Косово, в том числе с помощью каналов контрабандистов.

Не зря бывший министр обороны Сербии Алексадр Вулин еще в 2019 году изложил месседжи о возвращении бойцов ИГИЛ косоварского происхождения: «В процентном соотношении, среди косоваров больше печально известных экстремистов, чем среди иракцев или сирийцев. После развала халифата они возвращаются с мест боевых действий на родину». Теперь россияне хотят организовать демонстрацию прозорливости Вулича, путем активизации своих балканских ячеек ИГИЛ. Теракты и провокации под флагами фундаменталистов могут быть организованы не только в Косово, но и за его пределами, в том числе в странах ЕС и самой Сербии, с обязательным «косовским или албанским следом» ИГИЛ. Это прекрасный повод для оккупации части косовской территории армией сербов под видом реализации Белградом контртеррористических операций. Конечно российские гибридные «братья» всемерно помогут им в этом.

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