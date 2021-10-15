Германия предложила расширить санкции против режима Лукашенко из-за мигрантов 1 15.10.2021, 14:47

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Новый пакет должны принять в ноябре.

Правительство ФРГ предложило ЕС расширить санкции против Минска, чтобы не допустить перевозки нелегальных мигрантов в Евросоюз. Об этом, как сообщает ТАСС, в пятницу на брифинге заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе.

— Что касается ситуации на польско-белорусской границе, мы находимся в тесном контакте с институтами ЕС и членами Евросоюза и мы постоянно изучаем, как можем применить имеющиеся у нас средства, в том числе санкции, чтобы добиться изменения действий со стороны Минска, — сказала она.

Зассе также сообщила, что «правительство ФРГ предложило расширить санкционный режим ЕС в отношении Беларуси с целью целенаправленного противодействия контрабанде людей политического использования мигрантов», так как, по ее словам, санкции «оказывают свое воздействие».

Представитель МИД Германии также рассказала, что власти Ирака приостановили прямые рейсы в Минск после предупреждения о последствиях содействия перевозке нелегальных мигрантов.

— Действия Беларуси направлены не только против отдельных государств — Польши или Литвы, — но против всего ЕС. Мы, разумеется, говорим со странами происхождения и транзита мигрантов, чтобы ясно дать понять, что помощь в контрабанде неприемлема и что ЕС не оставит это без последствий, — заявила Зассе.

По данным федеральной полиции ФРГ, с начала августа через Беларусь в Германию прибыли более 4,3 тыс. нелегальных мигрантов.

О новых санкциях

Новый пакет санкций ЕС против Беларуси, как ожидается, будет утвержден в течение следующего месяца.

— Мы работаем над очередным пакетом санкций против Беларуси, он будет утвержден в течение ноября, — заявил журналистам европейский дипломат.

Он отметил, что ситуация в нашей стране будет рассматриваться в понедельник на плановой встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, в первую очередь в контексте противостояния Евросоюза проникновению мигрантов в Литву и Польшу через территорию Беларуси.

Напомним, это будет уже пятый пакет санкций. Всего под четыре пакета санкций за последний год попали 166 человек и 15 организаций.

Отдельно Брюссель ввел секторальные санкции, которые коснулись калийной и табачной отраслей, нефтепереработки и банковской сферы. Вместе с санкциями США и Великобритании, по оценкам экспертов, они окажут серьезное влияние на часть экономики, формирующую львиную долю доходов от экспорта. Однако влияние секторальных ограничений будет отложенным, так как они начнут действовать после окончания действующих контрактов западных компаний с контрагентами из Беларуси.

США, Великобритания и Канада последний пакет ввели в годовщину выборов президента Беларуси.

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