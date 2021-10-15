Полицию Майами на один день возглавил пятилетний мальчик 3 15.10.2021, 22:45

Фото: CNN

Таким образом сбылась его мечта.

Департамент полиции Майами в американском штате Флорида 13 октября возглавил пятилетний Тиджей. Так правоохранители хотели поддержать мальчика, который в результате пожара потерял мать и сам получил ожоги значительной части тела.

Об этом сообщает hromadske.ua.

На посту «шерифа полиции» Майами Тиджей провел расчет личного состава, полетал над городом на вертолете и попутешествовал по реке на катере, а также посетил полицейские конюшни и океанариум.

«Это то чувство, которого мы хотели достичь. Говорят, что полиция приходит в плохие времена, но хорошо же быть и во времена хорошие», — говорит майор полиции Майами Альберт Гуэрра.

Бабушка Тиджея, Анджел Лэнкфорд, говорит, что мальчик обожает полицейских, пожарных и супергероев, поэтому этот день для него был как осуществление мечты. «Мое сердце радуется, потому что когда я каждый день вижу его, зная, что его матери нет, — поверьте, от этого больно», — говорит женщина.

В апреле 2021 года в доме, где жил Тиджей и его мать, Стивенджела Лэнкфорд, произошел пожар. Женщина закрыла собой малолетнего сына и так спасла его от огня, но сама получила множество ожогов и в конце концов умерла в больнице.

У Тиджея зафиксировали ожоги 17% тела. Мальчик сейчас находится на реабилитации, впереди у него еще много операций. Родственники Тиджея организовали краудфандинговую кампанию, чтобы оплатить лечение, и уже собрали более 23 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».