Байден постучал по дереву, комментируя здоровье Клинтона
- 16.10.2021, 8:32
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Президент США обещал журналистам сообщить новые подробности.
Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал состояние здоровья экс-президента Билла Клинтона, который попал в больницу.
Об этом сообщает CNN.
Байден постучал по столу, отвечая на вопрос, знает ли он о здоровье Клинтона.
«Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы созванивались. Кажется, у него все хорошо Божьей волей», — сообщил Байден.
Президент США подчеркнул, что сообщит журналистам новые подробности после следующего разговора с Клинтоном.
15 октября стало известно, что в США госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона, который руководил страной с 1993 по 2001 год. Госпитализация связана с заражением крови (сепсис).