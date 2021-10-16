Байден постучал по дереву, комментируя здоровье Клинтона 16.10.2021, 8:32

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Президент США обещал журналистам сообщить новые подробности.

Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал состояние здоровья экс-президента Билла Клинтона, который попал в больницу.

Об этом сообщает CNN.

Байден постучал по столу, отвечая на вопрос, знает ли он о здоровье Клинтона.

«Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы созванивались. Кажется, у него все хорошо Божьей волей», — сообщил Байден.

Президент США подчеркнул, что сообщит журналистам новые подробности после следующего разговора с Клинтоном.

15 октября стало известно, что в США госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона, который руководил страной с 1993 по 2001 год. Госпитализация связана с заражением крови (сепсис).

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