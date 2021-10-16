«Действовал в одиночку»: стали известны новые подробности об убийстве депутата парламента Великобритании 1 16.10.2021, 12:33

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Полиция заявила об акте терроризма.

Полиция полагает, что убийство депутата парламента Великобритании Дэвида Эмесса было актом терроризма. Об этом сообщает BBC.

По данным полиции, мотивы убийцы могли быть связаны с исламским экстремизмом. Предполагается, что он действовал в одиночку.

Имя преступника в полиции пока не сообщили, известно только, что ему 25 лет. Как рассказали источники BBC, подозреваемый, по предварительным данным, подданный Великобритании сомалийского происхождения.

Sir David Amess MP 1952-2021 pic.twitter.com/RwCkSkYQi3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 15, 2021

Премьер-министр Борис Джонсон признался, что испытал потрясение и глубокую печаль, узнав о гибели Дэвида Эмесса, которого он назвал одним из добрейших людей в мире политики.

Эмесс был убит вечером 15 октября во время встречи с избирателями в своей приемной в церкви города Ли-он-Си в графстве Эссекс. Преступник несколько раз ударил депутата от Консервативной партии ножом.

Это первое за пять лет убийство члена парламента в Великобритании. В 2016 году после встречи с избирателями в городе Берстолл была убита 41-летняя депутат от Лейбористской партии Джо Кокс.

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