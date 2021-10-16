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«Действовал в одиночку»: стали известны новые подробности об убийстве депутата парламента Великобритании

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  • 16.10.2021, 12:33
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«Действовал в одиночку»: стали известны новые подробности об убийстве депутата парламента Великобритании

Полиция заявила об акте терроризма.

Полиция полагает, что убийство депутата парламента Великобритании Дэвида Эмесса было актом терроризма. Об этом сообщает BBC.

По данным полиции, мотивы убийцы могли быть связаны с исламским экстремизмом. Предполагается, что он действовал в одиночку.

Имя преступника в полиции пока не сообщили, известно только, что ему 25 лет. Как рассказали источники BBC, подозреваемый, по предварительным данным, подданный Великобритании сомалийского происхождения.

Премьер-министр Борис Джонсон признался, что испытал потрясение и глубокую печаль, узнав о гибели Дэвида Эмесса, которого он назвал одним из добрейших людей в мире политики.

Эмесс был убит вечером 15 октября во время встречи с избирателями в своей приемной в церкви города Ли-он-Си в графстве Эссекс. Преступник несколько раз ударил депутата от Консервативной партии ножом.

Это первое за пять лет убийство члена парламента в Великобритании. В 2016 году после встречи с избирателями в городе Берстолл была убита 41-летняя депутат от Лейбористской партии Джо Кокс.

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