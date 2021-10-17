Американский M-1 «Абрамс», китайский «Тип 99» и российский Т-90: кто победит? 2 17.10.2021, 15:12

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Авторитетное издание сравнило танки трех стран.

Танков у Китая много. Примерно восемь-девять тысяч. Кому еще может понадобиться такое огромное количество?

Например, Соединенным Штатам. И России. (Заметьте, что в общую цифру мы включили законсервированные танки на складах и резерв. Количество танков в действующей армии в любом случае меньше.)

Однако большинство китайских танков — это старые образцы, особенно «Тип 59» и «Тип 69», которые отчасти являются непосредственной копией советской машины 1950-х годов Т-54. Этих танков так много, что как-то раз я наткнулся на один из них на детской площадке в Тяньцзине, где он стал игрушкой для детей, пишет Себастьен Роблин в статье для авторитетного американского издания The National Interest (перевод — inosmi.ru).

Однако последний и самый лучший экземпляр в этой линейке танк «Тип 99» вызывает здоровое уважение у зарубежных обозревателей, хотя его никогда не экспортировали и не использовали в бою. Причина проста: по своим тактико-техническим характеристикам он не уступает лучшим западным образцам, а также обладает некоторыми уникальными особенностями.

Сегодня мы посмотрим, как «Тип 99» выглядит в сопоставлении с двумя своими важнейшими современниками, такими как американский танк M1A2 «Абрамс» и российский Т-90.

Прежде чем мы окунемся в технические детали, следует ответить вот на какой вопрос: а нужны ли вообще Китаю танки? Вопрос вполне резонный, ведь основные военные усилия Китая сосредоточены в направлении Тихого океана.

Кое-кто может спросить: каковы шансы на то, что американские танки M1 «Абрамс» когда-нибудь сойдутся в бою с китайскими «Тип 99»? При этом стоит задуматься вот о чем: сумеют ли эти бронированные машины переплыть Тихий океан и обменяться выстрелами где-нибудь в районе рифа Скарборо?

Американский танк «Абрамс»

Но шутки в сторону. Это крайне маловероятно, если не считать сценарии десантной операции для какой-нибудь компьютерной игры. С другой стороны, интерес к покупке танков «Абрамс» проявляет Тайвань, а еще 60 таких машин находятся на вооружении у Австралии. Так что никогда не говори никогда.

Однако этот вопрос обретает большую актуальность, если задуматься о российском Т-90. Сейчас у Москвы хорошие отношения с Пекином, но эти страны не являются близкими союзниками. Между ними есть протяженная общая граница, а в конце 1960-х они едва не вступили в войну друг с другом.

Что самое важное, Россия поставляет свое оружие и боевую технику в Индию и Вьетнам, в том числе, такие системы, которые явно будут использоваться против китайской армии в случае конфликта. Например, это крылатые ракеты «БраМос», а еще… да, свыше одной тысячи танков Т-90, многие из которых развернуты вдоль индийской границы в Гималаях.

В 1962 году Китай вступил в войну с Индией из-за этой границы, а в 1979 году начал войну с Вьетнамом, дабы наказать его за противоборство с режимом красных кхмеров в Камбодже, который пользовался китайской поддержкой. (Вьетнам тоже хочет заказать Т-90.)

Сегодня китайские военные настойчиво говорят о том, что Индия, могущая в перспективе стать сверхдержавой, представляет угрозу для Китая. Поэтому они проводят масштабную милитаризацию приграничных районов вблизи Индии и строят дороги, чтобы тяжелая военная техника могла пройти через высокие горы. Китай также налаживает союзнические отношения с Пакистаном, который неоднократно воевал с Индией, и время от времени поставляет ему военную технику.

И наконец, следует задуматься о возможной гражданской войне или о крахе правительства в Северной Корее. Какую политику будет проводить в этом случае Пекин, это вопрос на триллион долларов, но по одному из сценариев китайские сухопутные войска должны вмешаться и восстановить порядок в Северной Корее. А это грозит столкновениями с корейскими войсками.

Таким образом, хотя реальный вооруженный конфликт никому не нужен и в большинстве случаев будет иметь обратный эффект для всех участников (как и большинство других войн), есть некоторые ситуации, в которых танковые бои все же могут состояться на границах Китая, в частности, против танков российского производства.

Но хватит о политике, перейдем к грохочущим машинам смерти!

Сначала позвольте представить соперников…

Безусловно, «Абрамс» — это классическая американская машина, разгромившая вооруженные советскими танками иракские танковые войска в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году. При этом американцы не потеряли ни одного танка от огня противника. «Абрамс» не новый танк, однако сухопутные войска постоянно совершенствуют его боеприпасы, броневую защиту и приборы обнаружения, чтобы он шел в ногу со временем.

Т-90 — это первый российский танк, появившийся после холодной войны. Он не ровня «Абрамсу», но все равно обладает важными характеристиками в плане точности стрельбы и броневой защиты. Особенно это касается машин, оснащенных динамической защитой нового поколения. В настоящее время Россия принимает на вооружение принципиально новый танк Т-14, но пока ее главной боевой силой остаются 550 танков Т-90А.

Москва создала модернизированный танк Т-90АМ, однако серийное производство этой машины пока не начала. Однако она продала 354 похожих танка Т-90МС (экспортный вариант) Индии, которая намеревается разместить их на границе с Китаем. В целом у Индии более 1 200 Т-90, а Алжир со временем намеревается получить 800 с лишним таких машин.

Китайский танк «Тип 99» сочетает в себе корпус, очень сильно напоминающий удлиненный Т-72, и башню западного типа, прообразом для которой отчасти стал немецкий «Леопард 2». Впервые опытный образец этого танка под названием «Тип 98» появился на праздничном параде в 1999 году. Затем он получил название «Тип 99» и в 2001 году начал поступать на вооружение. Имея вес 57 тонн, эта машина по весовым характеристикам занимает среднее положение между 70-тонным «Абрамсом» и 48-тонным Т-90. В некоторых его модификациях, таких как «Тип 99А2» используются передовые технологии. У Пекина имеется почти 500 танков «Тип 99» в составе 16 танковых батальонов. Он также создал 124 более современных танка «Тип 99А». Этот вариант не поставляется на экспорт, хотя некоторые его элементы используются в китайском экспортном танке VT4.

Огневые средства

На танках «Тип 99» и Т-90 установлена 125-миллиметровая пушка с карусельным автоматом заряжания, взятым из образцов советской эпохи. В ходе войны в Персидском заливе пушка показала себя слабо в боях с танками «Абрамс» и «Челленджер», но благодаря боеприпасам с вольфрамовым сердечником на меньшем расстоянии она способна пробивать лобовую броню «Абрамса».

Основной боевой танк Type 99 A2 Народно-освободительной армии Китая

Новый танк «Тип 99А2» имеет более длинную пушку, что теоретически должно придавать большую начальную скорость подкалиберным снарядам, а также повышать бронепробиваемость и точность попадания. У пушки также имеется замысловатый новый стабилизатор.

Согласно имеющейся информации, Китай намерен со временем установить на танке «Тип 99» пушку калибра 140 мм, хотя в ходе предварительных испытаний ствол орудия разорвало. К слову сказать, Россия тоже намерена оснастить свой новый танк Т-14 «Армата» орудием такого же калибра.

120-миллиметровая пушка танка «Абрамс» компании Rheinmetal стреляет снарядами M829 с обедненным ураном, вызывающими массу политических споров. Толщина пробиваемой таким снарядом брони на 15-25% больше. В настоящее время США производят боеприпасы M829 нового поколения, которые могут пробивать разработанные в России системы динамической защиты «Контакт» и «Реликт» (о них чуть позже).

Китай разработал собственный боеприпас с обедненным ураном для своей 125-миллиметровой пушки, который, согласно его утверждениям, может пробивать броню М1 на расстоянии до 1,4 километра.

У «Абрамса» есть четвертый член экипажа, заряжающий орудие, что, по словам американских танкистов, намного надежнее. Это обеспечивает более высокую скорострельность, а если кто-то из членов экипажа будет выведен из строя, заряжающий сможет его заменить. Но четвертому члену экипажа нужно дополнительное пространство, и из-за этого М1 больше и тяжелее.

«Тип 99» и Т-90 могут производить пуски противотанковых управляемых ракет через ствол пушки, а вот «Абрамс» не может этого делать. (В танке «Тип 99» используется ПТУР АТ-11 «Рефлекс» российской конструкции, производимый по лицензии.) Теоретически это дает преимущество в бою на большом удалении или в борьбе с низколетящими вертолетами. Но запускаемые из танка ракеты существуют уже 50 лет, однако большой пользы не приносят.

Эффективные приборы обнаружения, помогающие находить цель и производить прицеливание, в танковых боях имеют такое же решающее значение, как и огневые средства. Россия в последние годы добилась определенных успехов в создании танковых прицелов и тепловизионных приборов, хотя существует мнение, что западные прицелы и приборы обнаружения по-прежнему их превосходят. У Т-90А не самая лучшая в России оптика (некоторые танки прошли модернизацию и получили французские тепловизоры Catherine), а вот у Т-90МС есть усовершенствованная система управления огнем «Калина».

Китай славится отличной электроникой, и у «Типа 99А2» предположительно имеется новая поисково-следящая инфракрасная система, позволяющая ему эффективно охотиться за вражескими танками и превосходящая по своим параметрам системы танка Т-90А.

Защита

«Тип 99» может похвастаться композитной броней и динамической защитой. Это размещаемые на танке блоки из взрывчатого вещества, которые подрывают подлетающие снаряды, не давая им пробить броню. В новом «Типе 99А2» используется многослойная система, похожая на российскую динамическую защиту «Реликт», которая при помощи РЛС производит подрыв элементов активно-реактивной брони до попадания снаряда по танку. Она предназначена для уничтожения снарядов с двумя последовательно расположенными кумулятивными зарядами, которые преодолевают динамическую защиту более старых образцов.

В Т-90А используется более старый комплекс динамической защиты «Контакт-5», а в новых индийских танках Т-90МС применяется система «Реликт». Обе системы наиболее эффективны в борьбе с ПТУРами, однако они также уменьшают пробивную способность танковых снарядов.

У «Типа 99» имеется лазерный комплекс активного противодействия, предупреждающий командира в том случае, если его машина облучается лазерным лучом противника. Это дает механику-водителю шанс увести машину из опасной зоны. Если посмотреть на видеокадры из Сирии и Йемена, то видно, что танкисты не замечают приближающиеся ПТУРы противника (они могут лететь 20 и более секунд до попадания). Таким образом, применение нового комплекса может существенно повысить живучесть танка.

Говорят, что у танка «Тип 99» также имеется уникальный и чрезвычайно мощный квантовый генератор, который ослепляет лазерным лучом управляемые ракеты с лазерным и инфракрасным наведением, выводит из строя прицелы противника и поражает органы зрения операторов. К счастью, такие мощные танковые лазерные «ослепители» никогда не применялись в бою, и поэтому мы понятия не имеем, насколько хорошо они работают.

Новый «Тип 99А2» по-видимому также оснащен системой связи на базе лазера, которую можно использовать для опознавания своих машин и для передачи зашифрованных данных.

С другой стороны, у танка Т-90 имеется комплекс активной защиты «Штора», который не только ставит помехи лазерам своими излучателями, но и выбрасывает дымовые гранаты, создающие вокруг танка облако, скрывающее его от лазеров.

У M1 «Абрамс» нет ни приборов предупреждения о лазерном облучении, ни комплексов активной защиты, ни активно-реактивной брони, хотя вполне возможно, что эти элементы будут устанавливаться на новых модификациях танка.

Пока в танке M1A2 ставка делается на великолепную композитную броню «Чобхэм», которая с годами совершенствовалась, и сейчас при попадании подкалиберного снаряда обеспечивает защиту, эквивалентную 800 и более миллиметрам катаной закаленной брони, а при попадании кумулятивного заряды ракеты — эквивалентную 1 300 миллиметрам. Для сравнения, Т-90 обеспечивает защиту, эквивалентную максимум 650 миллиметрам катаной закаленной брони. «Абрамс» также выигрывает от того, что боеприпасы у него хранятся отдельно, поскольку это уменьшает шансы на их катастрофическую детонацию при попадании вражеского боеприпаса.

В танке «Тип 99» сочетается композитная и модульная броня, обеспечивающая примерно такую же защиту, как у «Абрамса», или близкую к ней. В одном источнике утверждается, что эта броня эквивалентна броневой стали толщиной около 1 100 мм, хотя данные о ее реальной эффективности засекречены.

Подвижность

«Тип 99» самый проворный из рассматриваемых танков. При движении по дороге он способен развивать скорость до 80 километров в час. M1 «Абрамс» и поставляемый в Индию Т-90МС отстают, имея скорость 68 и 72 километра в час, соответственно. А у Т-90 она вообще не превышает 56 километров в час. Однако прожорливый M1A2 может пройти всего 380 километров, после чего ему потребуется заправка. А вот у «Типа 99» и у Т-90 запас хода по топливу составляет более 480 километров. Далее, из-за большого веса M1 труднее всего транспортировать и задействовать в бою.

И последний момент. У «Типа 99» есть новые цифровые системы технического обслуживания, аналогичные тем, которые устанавливаются на новейшей версии M1 «Абрамс».

Таким образом, в целом «Абрамс» обладает самой большой огневой мощью из этого трио, однако «Тип 99» лучше защищен благодаря своим многослойным системам защиты. Кроме того, он быстрее и обладает большим запасом хода.

Т-90А в целом отстает от китайского и американского соперников, однако Т-90МС с системой «Реликт», усовершенствованными прицелами и более мощным двигателем может составить им конкуренцию.

Тем не менее, следует иметь в виду реальные характеристики брони китайской машины. Определенные сомнения вызывает ее пушка и электроника, поскольку этот танк не экспортируется, а М1 и Т-90 активно использовались в боях самыми разными странами. Пекин любит хранить в тайне данные о своей технике, и у него также есть стимул преувеличивать возможности своего оружия.

Вместе с тем, имеющиеся данные указывают на то, что несмотря на огромные орды устаревших танков «Тип 59», Китай способен сконструировать, построить и принять на вооружение первоклассный основной боевой танк. Это вполне вписывается в стремление председателя Си Цзиньпина сократить численность, но при этом повысить качество китайской армии.

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