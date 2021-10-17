Чем Кремлю грозит отставка канцлера Австрии 17.10.2021, 15:41

Позиция Вены в отношении российского режима может стать более жесткой.

Об этом говорит ведущий специалист Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко, кандидат политических наук Станислав Желиховский, пишет "Апостроф".

"Это событие подтверждает то, что Россия теряет свое влияние в Австрии, хотя я бы не назвал Себастьяна Курца ярко выраженным пророссийским политиком, поскольку в Австрии все-таки есть политики с большими симпатиями к России. Однако те события, которые сейчас происходят, показывают, что методы ведения политики со стороны Курца несколько напоминают российские. Речь идет о коррупционном скандале, и о финансировании различных австрийских СМИ для собственного продвижения в медиа в положительном свете", - считает эксперт.

Он не отрицает возможности того, что глобально политика по отношению к России не изменится, ведь новый канцлер состоит в партии, главой которой был Курц.

"Курц остается лидером Австрийской народной партии, в которую входит новый канцлер Шалленберг. Таким образом, в рамках партии можно сказать, что у Курца гораздо больше влияния, чем у Шалленберга. Вероятно, что Шалленберг будет поддерживать ту политику, которая была при Курце, но возможно с более жесткими нотами по отношению к Москве", - отметил эксперт.

Неизвестно пока, удастся ли экс-канцлеру провернуть такой маневр, все зависит от того, примут ли меры пресечения против него.

"В ближайшие месяцы мы увидим, как Австрия справится с этими вызовами, которые стоят перед ней. Тем не менее, безусловно, есть определенные положительные сдвиги: за последние три года я увидел, что российское влияние на Австрию постепенно снижается, и мы понимаем, что рано или поздно Россия полностью потеряет свой контроль в центрально-восточноевропейском регионе", - подытожил Станислав Желиховский.

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