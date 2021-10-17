Ученые назвали помогающий восстановиться после нагрузок фрукт 17.10.2021, 20:00

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В нем находится высокий уровень антиоксидантов.

Регулярное употребление киви поможет уменьшить окислительные процессы в мышцах организма, что способствует избавлению от усталости, сокращает риск травм и ускоряет восстановление. К такому выводу пришли ученые из Японии, результаты исследования которых были опубликованы в Mdpi.

Ученые отметили, что окислительные процессы в мышцах естественны для организма. Чаще они проявляются с возрастом и у тех, кто интенсивно занимается спортом.

Чтобы доказать эффективности киви для восстановления организма, ученые разделили группы бегунов на две подгруппы по 15 человек. Одна группа ежедневно съедала по два киви, в рационе другой этого фрукта не было.

Результаты показали, что употребление в пищу киви может уменьшить негативные последствия высокоинтенсивных тренировок.

В киви находится высокий уровень антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье.

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