Ученые назвали помогающий восстановиться после нагрузок фрукт
- 17.10.2021, 20:00
- 6,570
В нем находится высокий уровень антиоксидантов.
Регулярное употребление киви поможет уменьшить окислительные процессы в мышцах организма, что способствует избавлению от усталости, сокращает риск травм и ускоряет восстановление. К такому выводу пришли ученые из Японии, результаты исследования которых были опубликованы в Mdpi.
Ученые отметили, что окислительные процессы в мышцах естественны для организма. Чаще они проявляются с возрастом и у тех, кто интенсивно занимается спортом.
Чтобы доказать эффективности киви для восстановления организма, ученые разделили группы бегунов на две подгруппы по 15 человек. Одна группа ежедневно съедала по два киви, в рационе другой этого фрукта не было.
Результаты показали, что употребление в пищу киви может уменьшить негативные последствия высокоинтенсивных тренировок.
В киви находится высокий уровень антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье.