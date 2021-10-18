Надежда Остапчук жестко ответила на болтовню министра спорта 3 18.10.2021, 12:45

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Надежда Остапчук

По сути, все завоеванные медали у нас не благодаря, а вопреки.

Свободная спортсменка, белорусская толкательница ядра, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Надежда Остапчук мощно прокомментировала высказывание Сергея Ковальчука в одном из его интервью на госТВ:

— Это не парадокс, Сергей Михайлович, это результат той недальновидной кадровой политики, которая проводится в нашей стране. Ведь главное не профессионализм, а лояльность, которая стоит на первом месте при выборе кандидатов. Вы ставите туда людей, которые просто занимают должность, боятся даже пошевелится и принять какое-то ответственное решение, а то ведь можно попасть в немилость и потерять теплое место. Вот и кивают на совещаниях головой, да «контролируют» вместо развития вида спорта. Поэтому какие условия таким людям не создавай, всегда будет провал. И наоборот, в некоторых маленьких школах руководители понимают, лучше меньше просить, будет больше свободы и выбора в принятии решений. Нет давления, нет ненужной "идеологической шелухи" и есть главное — люди и желание добиться результата.

По сути, все завоеванные медали у нас не благодаря, а вопреки. Вся система настроена таким образом. Приведу на примере автомобиля, который постоянно ограничивают и при этом требуют выиграть гонку. Так не бывает, нет свободы — нет развития. Нет развития — нет результата, — приводит ее слова Telegram-канал «Фонд спортивной солидарности/BSSF».

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