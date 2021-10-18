Reuters: В новый пакет санкций ЕС может быть включен глава МИД Беларуси Макей 18.10.2021, 21:23

Владимир Макей

ЕC считает Макея причастным к участию в кампании по продвижению нелегальной миграции в ЕС.

Новый, пятый пакет санкций Евросоюза против Беларуси может включать запретительные меры против министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, сообщает Reuters.

Евросоюз считает Макея причастным к участию в кампании по продвижению нелегальной миграции в ЕС.

Пятый пакет санкций Евросоюза против властей Беларуси может быть готов к концу октября. В настоящее время Брюссель готовит меры для того, чтобы пресечь поток мигрантов в страны Евросоюза через Беларусь, и обращение с призывом к странам, из которых прибывают беженцы, не перевозить их в Беларусь.

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