Российский миллиардер купил остров в Финляндии, построил там вертолетную площадку и озадачил военных 3 18.10.2021, 21:49

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Игорь Кесаев использовал «золотой паспорт» Кипра для покупки острова.

Российский миллиардер Игорь Кесаев использовал «золотой паспорт» Кипра для покупки острова в Финляндии, чем озадачил местных военных. Об этом сообщает бельгийское издание Euractiv.

С помощью «золотого паспорта» Кипра (гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны) Кесаеву удалось обойти процесс авторизации сделки со стороны Минобороны Финляндии, утверждает издание.

Нюанс заключается в том, что вместе с домами миллиардер построил на острове место для посадки вертолетов, что вызвало опасения у ведомства. Euractiv указало, что власти Финляндии вправе отобрать собственность у частного лица в случае, если она угрожает национальной безопасности страны. Издание также отметило, что российское государство, по мнению финской стороны, может использовать состоятельных граждан в целях политического давления.

Что купил Кесаев

В результате сделки Кесаеву достался полуостров Котасаари в муниципалитете Пуумала, писало в 2020 году финское издание Iltalehti. Изначально в плане не было обозначено, что на острове будет построена вертолетная площадка. По данным Iltalehti, Кесаев приобрел полуостров за €700 тысяч. Согласно задумке миллиардера, в южной и юго-западной части острова должны были построить главное здание площадью 420 кв. м, гостевой дом на 530 кв. м, пляжную сауну на 100 кв. м, а также дом для персонала персонала в 150 кв. м.

«Золотые паспорта»

1 ноября 2020 года Кипр отменил программу выдачи «золотых паспортов», так как выяснилось, что зачастую они приобретались людьми, которые виновны в преступлениях, связанных с коррупцией и отмыванием денег. В период с 2017 по 2019 год богатым иностранцам выдали 1,4 тысяч таких паспортов. Впоследствии стало известно, что власти Кипра незаконно выдали 3,5 тысяч «золотых паспортов» родственникам инвесторов, несмотря на то, что в стране отсутствовали законы, которые позволяли это сделать. После этого республика стала отзывать незаконно предоставленное гражданство.

В октябре правительство Черногории опубликовало документ со списком получателей гражданства страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Всего в перечне содержится 166 имен (48 заявителей и 118 членов их семей). Большинство фигурантов списка оказались выходцами из России.

Игорь Кесаев находится на 35 месте в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $4 млрд. Он владеет группой компаний «Меркурий», в которую, в частности, входят розничная сеть «Дикси» и крупный девелопер — «Меркурий Девелопмент». «Новая газета» писала о близких связях Кесаева с ФСБ.

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