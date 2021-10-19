Как в Беларуси подделывают статистику о коронавирусе: разоблачена масштабная фальсификация 5 19.10.2021, 12:57

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Журналистам «слили» документацию одной из минских больниц.

В Беларуси с официальными цифрами по коронавирусу – «полный порядок». Каждые сутки около 2 тысяч заболевших и в среднем 16 умерших. Однако медики говорят, что ситуация не просто катастрофическая, а вышедшая из-под контроля Минздрава. Официальная статистика фальсифицируется, а причиной смерти ковид не указывается.

«Наиболее часто пишется ишемическая болезнь сердца. Если есть онкология, не важно, прогрессирует или стабилизирована… Маскируется под ишемическую болезнь сердца либо в онкологию», – рассказал нам врач одной из минских больниц.

В распоряжении телеканала «Белсат» оказалась медицинская документация одной из минских больниц. В ней описывается, как в больницу поступила с внебольничной пневмонией 58-летняя пациентка, во время обследования ей выставлен диагноз ковид. Через несколько часов она умерла, но уже от лимфоцитарного лейкоза.

Еще одна пациентка с внебольничной пневмонией и ковидом умирает через пару часов после поступления. Официальная причина не коронавирус, а ишемическая болезнь сердца.

Есть свидетельства и о том, что подделываются и результаты тестов на ковид.

«Я брала мазки медикам и ко мне просто приходило начальство и говорило: “Ты выкидываешь эти мазки, которые брала, кладешь туда чистые и везешь на Гродно”. Медики не должны болеть. Если заболел, должна выплачиваться сумма, даже если болел, им писали ОРВИ, но только не коронавирус», – поделилась информацией Александра, бывшая медсестра из Волковыска.

«Это сравнимо с дедовщиной в армии: ты приходишь после института работать и видишь, что все делают так. Редко у кого возникает инициатива оспорить. И ты так делаешь, потому что просто не сможешь работать физически», – говорит врач из минской больницы.

Минздрав Беларуси утверждает, что прививку от коронавируса сделал каждый пятый житель страны. Но официальные данные по числу вакцинированных тоже вызывают сомнения.

«Так как раньше делались прививки, когда я работала… Грипп, корь. Просто приносили списки с определенным количеством человек, процентов 90 отказывалось от прививок. Мы брали вакцину на дом колоть, очень большое количество, в день по 40 вакцин. Это все выкидывалось», – говорит бывшая медсестра Александра.

Кроме того в интернете появились объявления с предложением купить справку о вакцинации. Цена вопроса – 100 долларов. Мы написали по этому объявлению. На вопрос, как это работает, ведь в справке должен быть указан уникальный код ампулы, нам ответили, что ампулы утилизируются.

Врач районной поликлиники, которая занимается вакцинацией, уверяет, что такая справка будет «липовой» и это легко проверить:

«Все оцифровано. Надо подделать сам бланк вакцинации, ведомость приема пациентов, журнал учета вакцин, подговорить врача и медсестру. И врач, и медсестра знают, что это уголовное преступление».

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