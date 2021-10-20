Политолог: Лукашенко боится «дня Х», когда его сбросят 1 20.10.2021, 9:58

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Таракана гложет тревога.

На прошедшем 19 октября совещании по ковиду (да уж, его четвертая волна покруче прежних) Александр Лукашенко не обошелся без разоблачения «недремлющих врагов», пишет на сайте naviny.online политобозреватель Александр Класковский.

Тем более акцентировал он на них внимание днем ранее, когда принимал, как сообщила его пресс-служба, «кадровые решения в системе государственной безопасности» (показательно, что назначения остались анонимными).

18 октября, в очередной кадровый день, Лукашенко напомнил, что «ситуация остается напряженной, и нам успокаиваться она не дает».

«Вам лучше других известно, — сказал Лукашенко, обращаясь к людям в погонах, лица которых в телерепортаже были заблюрены, — что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника».

Показательно, что сам Лукашенко, не раз призывавший «перевернуть страницу», уверявший, что «протесты подавлены», раз за разом тормошит подчиненных, призывая не расслабляться, потому что враг не дремлет, плетет новые интриги.

Это означает, что на самом деле большое начальство не слишком-то верит в безоговорочную, окончательную «победу».

Все равно, как видим, большое начальство обуревают тревоги.

И вообще в штабах противников Лукашенко, похоже, нет крепкого плана, как навязать «свою игру». В общем, похоже, что о «дне Х» Лукашенко знает больше, чем те, кто хочет его сбросить.

На совещании же по коронавирусу Лукашенко признал, что пандемия повлияла на политическое поведение белорусов во время прошлогодней президентской кампании: «Самым главным триггером был ковид. Кому это непонятно?» А теперь, мол, «начинается политический шантаж и использование [пандемии против власти] вот в эту волну».

Стоит только добавить, что тогда, в прошлом году, власти сами дали людям, в том числе и далеким от политики, повод для массового недовольства. Все помнят, кто бравировал, советовал лечить вирус баней, водкой, трактором, поглаживанием белых козочек, утверждал, что умершие от ковида сами виноваты: этот был слишком толстым, а тот шлялся по улице (хотя приходилось ходить на работу потому, что локдаун не объявлялся).

19 октября участники совещания были в основном без масок («намордников», как когда-то пренебрежительно выразился Таракан). И вообще Лукашенко отчихвостил подчиненных за намерение прижать нарушителей масочного режима: «Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?»

Также вызвало возмущение то, что «уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться». Хотя это явная гипербола.

Главе МВД Ивану Кубракову были заданы неприятные риторические вопросы: «Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого. Вы кому подыгрываете?»

Между тем осенью прошлого года Лукашенко сам заявил прокурорам, что в ситуации подавления протестов «иногда не до законов». И силовики использовали этот карт-бланш по полной программе. Можно себе представить, какие удивленные мысли роятся сейчас в головах под фуражками (да и под шляпами цивильных вертикальщиков).

Хотя на самом деле Лукашенко всегда думает об угрозах своей власти. Он подчеркнул, что, распространяя фейки и слухи о ситуации в Беларуси, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну.

Но проблема не в том, что усердствуют «враги». Проблема — в низком доверии граждан к властям: слишком часто их ловили и ловят на, мягко говоря, неискренности. Судя по социальным сетям, бытовым разговорам, официальную статистику по части ковида многие считают очень заниженной.

По сути, именно недоверие к официальным цифрам по итогам президентских выборов и вывело людей на улицы в августе прошлого года.

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