Медики назвали самые полезные орехи для сердечно-сосудистой системы 6 20.10.2021, 11:46

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Главное условие – они должны быть несолеными.

Последние данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление орехов может быть связано со снижением смертности от всех причин, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний. Среди всех видов орехов фисташки обладают наиболее благоприятным диетическим составом, говорится в исследовании, опубликованном в NLM.

Гипертонию часто называют "тихим убийцей", поскольку обычно никаких ее внешних признаков нет. Заболевание считается одним из главных факторов риска сердечного приступа или инсульта.

Лучший способ держать давление под контролем – вести здоровый образ жизни. Когда дело касается диеты, помогающей снизить давление, а заодно и улучшить состояние сосудов, достичь результата под силу одному простому продукту – фисташкам. Среди всех видов орехов они имеют наиболее полезный состав.

Ученые проанализировали влияние фисташек на артериальное давление, уровень холестерина и здоровье кровеносных сосудов. Обзор показал, что ежедневное употребление этих орехов снижает систолическое (верхнее) давление на 1,82 мм/рт. ст., а диастолическое (нижнее) на 0,8 мм/рт. Главное условие – фисташки должны быть несолеными.

Орехи также являются мощным источником аминокислоты, известной как L -аргинин, которая может предотвратить затвердение артерий и образование тромбов. Кроме того, фисташки снижают уровень холестерина. Согласно исследованию, уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) упал на 25% после трех недель употребления орехов.

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