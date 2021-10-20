МИД Литвы вручил Беларуси ноту протеста 20.10.2021, 15:54

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Вильнюс заявил о неоднократных нарушениях литовской границы.

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с нарушением государственной границы пограничником, сообщает пресс-служба литовского ведомства.

В МИД Литвы 20 октября вызвали представителя посольства Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту протеста против «неоднократных нарушений государственной границы Литвы». Одно из них, как утверждает литовская сторона, совершил белорусский пограничник.

«Министерство иностранных дел требует, чтобы Беларусь как можно скорее представила объяснения происшествию и приняла все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 18 октября литовские пограничники зафиксировали, как трое людей в форме подошли к линии границы с белорусской стороны. Один из них зашел вглубь литовской территории на 2,5 метра. По данному факту начато досудебное расследование.

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