Белорус пытался дать взятку российскому полицейскому за грузовик с контрабандой сигарет 3 20.10.2021, 21:33

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Водителя задержали за взятку в 30 тысяч долларов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере в отношении 40-летнего гражданина Беларуси.

По данным следствия, 18 октября мужчина передал российскому полицейскому 30 тыс. долларов, положив пакет с деньгами в подлокотник служебного автомобиля. Таким образом беларус хотел решить вопрос с задержанием грузовика с белорусскими сигаретами и вернуть себе автомобиль и груз, сообщает Следственное управление СК России по Смоленской области.

Полицейским сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть. Белоруса задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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