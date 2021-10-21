Кристина Тимановская – ябатькам: Вы – рабы! 13 21.10.2021, 8:00

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Кристина Тимановская

Жесткий ответ известной спортсменки.

Легкоатлетка Кристина Тимановская жестко ответила ябатькам, атаковавшим ее в Instagram:

— Уважаемые, я не знаю, возможно ли еще спасти кого-то из вас, но вместо того, чтобы сидеть и поливать грязью тех, кто не побоялся и высказал свое мнение, я вам советую озаботиться своим психическим здоровьем. Страх порождает насилие, видимо, этим вы и занимаетесь. Рекомендую заняться любой физической активностью, говорят, помогает. Как полегчает обратите внимание на тех, кто сейчас в вашем окружении, перестаньте смотреть гос тв, а потом можно заглянуть и правде в глаза. Например, обратить внимание на то, сколько людей сидит по сфабрикованным уголовным делам, задаться вопросом, почему судебная система не работает, и отчего экономика страны катится вниз. Нет, не думали о таком?

Хотя я понимаю ваш страх. Он парализует. Вы боитесь, что победит протест, а значит, вы пропали. Ведь вы – рабы! Вам не нужна конкурентная работа, не нужны лишние телодвижения, вы не способны выбирать – даже если речь о лучшей жизни, не способны заботиться о себе и просто думать. Быть рабом в каком-то смысле действительно легче, чем быть свободным человеком. Вот только стоит ли ради этого тогда жить.

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