Квартирантам в Минске выставили коммуналку в два раза больше, чем в предыдущем месяце 7 21.10.2021, 11:21

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«Тунеядские» тарифы в действии?

О своем кейсе «Нашей Ниве» рассказала пара, которая снимает квартиру в Минске. Жировка за сентябрь их неприятно удивила: коммуналка выросла в два раза. «Скорее всего, собственник не занят в экономике», — ответили в расчетно-справочном центре.

В этой однокомнатной квартире пара живет уже несколько лет. Такой скачок цен за коммуналку впервые.

Если сравнить жировку за сентябрь с августовской, видно, что добавилась графа за отопление и значительно выросла оплата за горячую воду. Сумму начислили по тарифам, которые полностью обеспечивают возмещение экономических затрат (они в пять раз больше субсидированных, то есть стандартных).

Если за август за подогрев воды нужно было заплатить около 10 рублей, то сейчас — 47. За отопление выставили 10 рублей. Всего коммуналка потянула на 88 рублей (против почти 42 в предыдущем месяце).

Квартиранты в шоке:

«Мы снимаем квартиру по договору, в котором прописано, что коммунальные платежи оплачиваем именно мы, а не хозяин. Договор регистрировали в расчетно-справочном центре».

Почему возникло упоминание о тунеядцах? В сентябре была обновлена база незанятых в экономике. Для них тарифы на горячую воду и отопления другие.

В этом случае, правда, дело было не в этом. Выяснилось, что умер отец хозяина квартиры, который был в ней прописан. Поскольку в помещении в последнее время никто не был прописан, коммунальные услуги начислили по полным тарифам.

Что говорит закон: могут ли квартирантам выставить «тунеядскую» коммуналку?

Кейс, с которым могут столкнуться те, кто арендует жилье: что если хозяин квартиры, нигде не работает? Могут ли квартирантам начислить коммуналку в полном размере?

Нет — при условии, что вы снимаете помещение официально. По закону, граждане, который сдают квартиру и платят за это налог, не считаются незанятыми. А значит и «тунеядские» тарифы для них применяться не должны. Договор аренды должен быть зарегистрирован в расчетно-справочном центре района.

Что делать если человек оказался в базе ошибочно? Нужно обратиться в комиссию при исполкоме и письменно обосновать претензию, приложить документы, подтверждающие, что вы подпадаете под исключения. Сумму коммуналки пересчитают, разницу должны вернуть.

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