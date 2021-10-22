На съемках фильма Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера 17 22.10.2021, 8:56

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Алек Болдуин

В пистолете должны были быть холостые патроны.

Во время съемок вестерна в одной из сцен главный герой, которого играет Алек Болдуин, открывает стрельбу. В оружии должны были быть холостые патроны, но в итоге были тяжело ранены два члена съемочной группы. Оператор картины позже скончалась в больнице. Об этом сообщил в четверг портал TMZ со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.

В четверг 63-летний Болдуин разместил в Instagram свою фотографию на съемочной площадке, с подписью «Бог ты мой, это тяжелое дело». Фото: Instagram / alecbaldwininsta

Съемочная группа снимала вестерн «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. В этой картине он также выступил как продюсер фильма. Алек Болдуин играет известного преступника Харланда Раста (rust — с английского «ржавчина»), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.

Во время съемок вестерна в одной из сцен герой Алека Болдуина открывает стрельбу. В оружии должны были быть холостые патроны, но в итоге были тяжело ранены два члена съемочной группы.

42-летний оператор Галина Хатчинс была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений. Как сообщил журналу The Hollywood Reporter помощник шерифа, 48-летний режиссер Джоэл Соуза находится в больнице в критическом состоянии.

Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором, умыслом, ошибкой с реквизитом или какой-то другой причиной. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.

Алеку Болдуину 63 года. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Перл Харбор», «Мой ангел-хранитель», «Авиатор», «На грани», «Привычка жениться», «Ток-радио», «Простые сложности», «Студия 30», и многих других. Он является лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантом на премии «Оскар» и «Тони». У Алека есть три младших брата, также ставших актёрами, — Дэниел, Уильям и Стивен.

В истории кино такое уже было и не раз. Самым громким случаем стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом «Ворон» в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.

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