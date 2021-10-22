В Беларуси резко повысили цены на минеральные удобрения 2 22.10.2021, 14:28

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Руководители сельских хозяйств бьют тревогу.

В редакцию «Нашей Нивы» обратились руководители сельскохозяйственных предприятий. По их словам, «Гродно Азот» сильно повысил цены на минеральные удобрения. За полгода, говорят источники издания, в некоторых случаях цены выросли на 60%, или в 1,6 раза.

Руководители хозяйств в разговоре с «НН» выразили обеспокоенность, что у них нет средств, чтобы купить удобрения по новым, более высоким ценам. А они сильно подскочили.

Так, например, карбамидо-аммиачные смеси выросли в цене на 62—63% (КАС-28 — с 450 до 734 руб./т, КАС-30 — с 483 до 787 руб./т, КАС-32 — с 515 до 839 руб./т). Приллированный карбамид различных сортов подскочил на 25%: в среднем с 830 до 1038 руб./т, а гранулированный карбамид на 24%: с 865 до 1076 руб./т.

Это основные удобрения, которые вносят на поля. Поэтому, если хозяйства не смогут приобрести удобрения, в следующем году ситуация будет довольно тяжелой.

«На следующий год урожайность будет еще ниже, чем антирекорд этого года, — считают руководители хозяйств. — Ведь в условиях бедной белорусской почвы азотные удобрения — важнейший компонент хорошего урожая».

Напомним, в этом году урожайность зерна в Беларуси — самая низкая за последние 8 лет. В стране намолотили около 6,3 миллиона тонн против прошлогодних 8,8 миллиона тонн.

Узнать, что послужило причиной столь сильного роста цен, пока не удалось: получить ответ на «Гродно Азоте» не удалось.

Аграрии считают, что подорожание обусловлено двумя факторами. Во-первых, ростом мировых цен на удобрения, особенно в Европе, что связано с ростом цен на газ.

Во-вторых, как отмечают наши источники, возможно, подорожание удобрений обусловлено стремлением производителя компенсировать на внутреннем рынке убытки от санкций.

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