Что происходит на Миорском металлопрокатном заводе? 1 22.10.2021, 21:19

1,412

Фото: sb.by

Лукашисты решили «спасти» успешное частное предприятие.

Правительство намерено заняться «стабилизацией» финансово-экономической ситуации на Миорском металлопрокатном заводе, заявил премьер-министр Роман Головченко. По его словам, этот вопрос обсуждали на совещании совмина, на котором присутствовал Лукашенко. Ранее сообщалось, руководство этого завода в начале июня задержали накануне планируемого приезда узурпатора, пишет zerkalo.io.

Что произошло на заводе

В начале июня работники Миорского металлопрокатного завода Miory Steel (это частное предприятие по производству металлического листа и белой жести, открытое в 2020 году. — Прим.) сообщили, что к ним на предприятие должен был приехать Лукашенко. Он тогда посещал различные производства в Витебской области. Заводчане серьезно готовились к его визиту, однако вместо Лукашенко на завод приехали силовики. По словам работников, некоторых сотрудников предприятия после обысков увезли на допрос.

Позже выяснилось, что за решеткой оказались генеральный директор завода Петр Шимукович, заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров завода Алексей Коваленок. С ними задержали еще несколько человек, которых позже отпустили. По какой причине у силовиков появились вопросы к руководству завода, никто не знал. Адвокаты — под подпиской о неразглашении.

В конце июля стало известно, что работники Миорского металлопрокатного завода написали обращение в Комитет государственной безопасности. В письме пояснили, почему эти задержания, как они считают, — ошибка. «Под ним подписались, наверное, все работники предприятия», — рассказывал один из сотрудников завода. В начале июля из КГБ пришел ответ, где сказано, что руководство обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам.

Сейчас неизвестно, где находится задержанное ранее руководство завода.

Как чиновники хотят «спасать» завод

«Правительство предложило определенные шаги по стабилизации финансово-экономической ситуации на предприятии, которое действительно оказалось в сложном положении по ряду причин», — сказал Роман Головченко.

По его словам, в первую очередь было допущено много просчетов на инвестиционной стадии, а сейчас у предприятия возникли сложности с обслуживанием кредитной нагрузки. «Хотя предприятие заработало в конце прошлого года, оно не смогло выйти на те обороты, которые бы позволили ему погашать свои обязательства», — отметил Роман Головченко.

Он рассказал, что этот проект частный, а государство участвовало лишь в создании инфраструктуры к нему. «По сути это частный проект. И несмотря на это принято решение о том, что государство это предприятие не бросит. Хотя бы просто потому, что там работает порядка 600 наших граждан. И мы не можем абстрагироваться и устраниться от этого процесса», — сказал премьер-министр.

По его словам, «государство примет необходимые шаги по стабилизации финансово-экономического положения завода, несмотря на то, что его собственниками допущены как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности, оценку которым уже дадут другие структуры». «Предприятие будет жить. Мы будем отвечать за то, что бы это предприятие работало, сохраняло рабочие места и вышло на те параметры, которые бы позволили ему выполнять свои обязательства перед кредиторами», — заверил премьер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».