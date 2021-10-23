Инфляция «съела» пенсии белорусов 23.10.2021, 8:13

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В каком регионе это почувствовали сильнее всего?

В Беларуси падают реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги. При этом трудовые пенсии в этом году повышали только один раз, но этот сентябрьский рост «съела» инфляция, которая за 9 месяцев составила 7,5%.

Сайт Zerkalo.io посмотрело, как ситуация с пенсиями отличается по регионам.

Напомним, в августе, как и в июле, реальные пенсии, по данным Белстата, снизились на 3,6% к аналогичному месяцу прошлого года (информация за сентябрь еще не опубликована на сайте ведомства). Это рекордное снижение этих выплат. Падение пенсий во многом связано с разогнавшейся годовой инфляцией, которая существенно превышает прогнозные показатели. При этом в месяцем выражении реальные пенсии в августе выросли впервые в этом году — на 0,1% к июлю.

В каком регионе заметнее всего упали реальные пенсии

Средний назначенный размер пенсий в целом по стране в августе составлял 484,9 рубля. Эти выплаты отличаются по регионам. Выше всего этот показатель в августе был в Минске — 518,1 рубля, а ниже всего — в Брестской области (461,7 рубля). Для сравнения: в Витебской области — 478 рублей, Гомельской — 487 рублей, Гродненской — 476,3 рубля, Минской — 480,5 рубля, Могилевской — 477,5 рубля.

Реальные пенсии в августе заметнее всего упал в Могилевской области — на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года, следом идет Витебская — на 3,7%. В Минской, Брестской, Гомельской, Гродненской областях эти выплаты упали на 3,6%, а в Минске — на 3,5%.

Напомним, в этом году трудовые пенсии повышали один раз — с 1 сентября. Рост составил в среднем 6,3%. Но по факту сентябрьское повышение «съела» инфляция, которая за 9 месяцев составила 7,5%. Невысокие пенсии белорусов — одна из пенсионных проблем, которую чиновники не могут решить годами.

Напомним, в этом году чиновники сделали белорусам новогодний «подарок», что стало причиной заметного роста инфляции уже в первые месяцы. Так, власти подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах. При этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». В июле в Нацбанке признали, что повышение НДС стало дополнительным проинфляционным импульсом.

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