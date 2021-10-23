Шведская газета опубликовала малоизвестные факты об «Игре в кальмара» 23.10.2021, 10:10

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Восемь моментов, о которых не знают зрители популярного сериала.

Газета Svenska Dagbladet приводит малоизвестные факты о популярном сериале Netflix «Игре в кальмара».

1. Десять лет назад сценарий «Игры в кальмара» создавался для кино

Создатель сериала Хван Дон-хёк начал работу над сценарием еще в 2008 году. Изначально он задумывал его в виде полнометражного кинофильма, но более десяти лет искал финансирование, пока за идею не ухватились в Netflix.

2. Сладость стала популярным трендом, а для ее производства на съемках потребовался специалист

Корейские конфеты дальгона, напоминающие ирис, фигурировали в одной из смертоносных игр. Во время съемок специалисту пришлось изготовить множество таких конфет. А теперь в соцсетях все вырезают из хрупкой конфеты картинки разных форм.

3. Этот сериал стал дебютом актрисы Чон Хо-ён

Чон Хо-ён, сыгравшая в сериале Кан Сэ-пёк, никогда не играла в кино до роли в «Игре в кальмара». А вот конкурсы на телевидении для нее — дело привычное. Чон Хо-ён — модель, и в 2013 году заняла второе место в шоу «Топ-модель по-корейски».

4. Декорации создавались в натуральную величину, а все статисты — реальные люди

Многие декорации, в том числе огромная игровая площадка, как в школьном дворе, были построены в натуральную величину. А вместо использования компьютерной графики для увеличения числа объектов в сериале снимали настоящих людей — сотни статистов.

5. В сцене перетягивания каната актерам пришлось соревноваться по-настоящему

В эпизоде, когда участники игры состязаются в перетягивании каната, и проигравшие погибают, актерам действительно пришлось потрудиться. За другой конец каната тянул специальный механизм, так что эти съемки дались им нелегко.

6. Сериал подстегнул интерес к Южной Корее

После выхода сериала подскочила выручка множества корейских ресторанов. А, например, в Великобритании в приложении для изучения иностранных языков Duolingo отмечается рост числа желающих выучить корейский на целых 76%.

7. В той же Великобритании родителям рекомендуется не давать детям смотреть нашумевший сериал — из-за роста уровня насилия в школах

В английском Бедфордшире власти призвали родителей не позволять детям смотреть «Игру в кальмара». Поводом стал инцидент, когда дети играли в одну из игр из сериала, а к проигравшим применяли насилие. Об этом даже написала The Guardian.

8. Создатель сериала загадочно молчит о планах относительно второго сезона

Создатель сериала Хван Дон-хёк заявил, что не уверен, будет ли у популярного проекта продолжение. Но если оно появится, то сюжет сосредоточится на истории загадочного Ведущего.

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