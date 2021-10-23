Назван опасный симптом коронавируса, с которым надо срочно обращаться к врачу 23.10.2021, 18:01

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Медики призвали больных COVID-19 не заниматься самолечением.

Людям с COVID-19, которые не могут «сбить» высокую температуру, нужно срочно обращаться за помощью в больницу. Об этом предупредила заведующая украинским Центром терапии Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Марта Сайко, пишет apostrophe.ua.

По ее словам, если больной пациент принимает нестероидные, жаропонижающие медикаменты, однако температура не спадает, ему в срочном порядке нужно обращаться к врачу.

"Потому что это признак того, что идет поражение легких. И если с этим ничего не делать, то могут быть большие повреждения легочной ткани и тогда людей госпитализируют в тяжелом состоянии. Ибо повреждения легочной ткани приводит к тому, что у больных наступает кислородная недостаточность. Поэтому те, у кого температура сохраняется более 5 дней — обращайтесь к врачу", - объяснила Марта Сайко.

Помимо этого, заведующая Центра терапией призвала больных COVID-19 не заниматься самолечением и отказаться от методов "народной медицины".

Марта Сайко предупредила, что люди, которые лечатся самостоятельно, зачастую потом попадают в больницы с тяжелыми осложнениями от COVID-19.

"Не занимайтесь самолечением. Должно быть базовое лечение, назначенное врачом. Не идите в аптеку и не покупайте антибиотиков разных поколений. Есть протокол, по которому лечат COVID-19. Потому что люди, которые лечатся самостоятельно, потом попадают к нам с различными осложнениями", — подытожила врач.

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