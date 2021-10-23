Художник из Нидерландов делает необычный стрит-арт

Художник из Нидерландов делает необычный стрит-арт4
- 23.10.2021, 18:47
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Его работы просто завораживают.
Realt.by обратил внимание на работы нидерландского художника JanIsDeMan. Он делает 3D муралы и граффити на различных зданиях, в помещения и заборах. Посмотрите, какие они крутые.
Работы художника завораживают. Он превращает обычные торцы зданий в реалистичные объемные полки с книгами и различными скульптурами. Порой по некоторым его граффити сложно понять, а действительно ли это нарисовано.
Instagram-аккаунт художника насчитывает более 19 тысяч подписчиков. Также у него есть собственный сайт. Художник готов воплотить даже самые необычные идеи своих заказчиков.