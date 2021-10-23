закрыть
23 октября 2021, суббота, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Художник из Нидерландов делает необычный стрит-арт

4
  • 23.10.2021, 18:47
  • 2,146
Художник из Нидерландов делает необычный стрит-арт

Его работы просто завораживают.

Realt.by обратил внимание на работы нидерландского художника JanIsDeMan. Он делает 3D муралы и граффити на различных зданиях, в помещения и заборах. Посмотрите, какие они крутые.

Работы художника завораживают. Он превращает обычные торцы зданий в реалистичные объемные полки с книгами и различными скульптурами. Порой по некоторым его граффити сложно понять, а действительно ли это нарисовано.

Instagram-аккаунт художника насчитывает более 19 тысяч подписчиков. Также у него есть собственный сайт. Художник готов воплотить даже самые необычные идеи своих заказчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел
Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип