«Часть окружения Лукашенко задумывается: а не пора ли ему получить апоплексический удар» 23 24.10.2021, 10:57

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Для главаря хунты предусмотрены также варианты ковиднуться, отравиться, задохнуться…

Уж если что «зеркалить» за завершающуюся неделю, так это, конечно, дворцовое совещание 23 октября по ковиду. Сказаны были выдающиеся даже для белорусской черной комедии фразы, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Сначала Лукашенко смачно плюнул в огород Путина, спросив у Пиневича, как это он допускает на встречу к «президенту, который один» не прошедших карантин и ПЦР-тест лиц. Намек был прозрачен: я не боюсь, в отличие от пребывающего «в бункере» старшего брата. В соответствующих кабинетах в Москве, заготовку, кстати, заметили.

А дальше, кто пропустил, читайте внимательно. Цитируем дословно. «Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверку масочного режима? Щупаете везде, даже женщин не щадя? А где тут министр? (Кубраков поднимается) Я вас предупреждал! Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ошчупывать, осматривать, ловить людей и снимать намордники! (Долгая пауза с крайне злым взглядом) Вы кому подыгрываете?»

Снова Пиневичу: «Так уж если лечите, так лечите как следует, начиная от этой зоны и кончая везде на улицах, Дмитрий Леонидович!». (Смысл возможно ясен Пиневичу как «врачу»).

Всю эту рефлексию воспаленного мозга можно было бы назвать еще одним спектаклем «бьем злых бояр» для несведущей публики.

Однако: 1) злоба на министров выглядела непритворной; 2) сделанные оговорки крайне симптоматичны. Мы не знаем, что имелось в виду во фразах про милицию, которая «шчупает» и «ошчупывает» женщин. В приложении к действительным и мнимым активистам протеста упоминание «закона» вообще очень цинично. Но вот фраза про «ошчупывать, осматривать, ловить людей и снимать намордники» просто потрясающая!

Такое впечатление, что больное сознание запуталось в собственных хотелках и выносит их наружу. Например, половить тех, кто ходит в масках. Ведь, как известно, кто в маске, тот против Лукашенко.

Сидевшие с каменными лицами при этой сцене разные тертеля-сергиенки-петришенки (как, впрочем, и Кубраков), конечно не могли не думать на тему вменяемости оратора (даже они!).

Мы не раз отмечали, что самые мощные бомбы под режим традиционно подбрасывает сам главарь.

В его окружении есть и непроходимые тупицы, и предельные циники, и просто не особо способные думать механизмы. Но часть этого окружения не может не задумываться: а не пора ли любимому руководителю ковиднуться, отравиться, задохнуться, получить апоплексический удар или просто стойкую неспособность исполнять свои обязанности.

Еще раз обратим внимание на многозначительные «проговорки» (по Фрейду, не по Фрейду, но давно ясно, что с самоконтролем и мышлением проблемы есть). И на то, что «высечь» (и не понарошку) могут любого кубракова.

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