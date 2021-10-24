Врач рассказал, как долго COVID-19 может находится в воздухе помещения 3 24.10.2021, 9:13

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Носите маски в общественных местах и чаще проветривайте квартиры.

Ученые из Сингапура опубликовали работу, в которой рассказали, что частицы коронавируса, выпущенные во время разговора, могут оставаться в помещении до девяти часов. Инфекционист Андрей Поздняков прокомментировал это открытие, пишет cursorinfo.co.il.

Специалист отмечает, что такая длительная инфекция возможна только при определенных условиях. А именно, что вирус может находиться в воздухе в течение 9 часов в непроветриваемых помещениях.

«Если дышать там полной грудью, то можно заразиться и спустя 9 часов», — говорит эксперт.

Он говорит, что правильным способом исправить ситуацию является регулярное проветривание помещения.

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