Японцы призвали вернуть Курилы силой 5 24.10.2021, 11:46

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Большинство пользователей Сети занимают жесткую позицию по этому вопросу.

Читатели японской газеты Hokkaido возмутились тем, как медленно идет разрешение проблемы Курильских островов.

Поводом для дискуссии стало заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который недавно объявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Москва выразила несогласие.

Большинство пользователей занимают жесткую позицию по этому вопросу. Так, комментатор под ником qty видит единственную возможность в том, чтобы вернуть острова силой.

"Все равно нам нужно упорно вести линию на истребование возврата наших островов!" — считает он.

"Нам нужно было в отношении нее действовать более решительно тогда, когда мы были экономической супердержавой. Теперь она совершенно заслуженно задирает перед нами нос!" — написал hnq.

Читатель под ником ypn предложил значительно сократить экономическое сотрудничество с Москвой, а "крабов покупать в Канаде".

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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