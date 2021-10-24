Санкции действуют: поставки белорусских нефтепродуктов в ЕС резко сократились 24.10.2021, 13:36

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Секторальные санкции против режима стали заметны в европейской статистике.

По данным Евростата, импорт нефтепродуктов из Беларуси заметно сократился в июле-августе, сообщает сайт «БП».

Санкции в отношении белорусских нефтепродуктов были введены Евросоюзом в конце июня этого года, до этого с 3 июня были возобновлены ограничительные меры США в отношении «Белнефтехима», «Нафтана» и ряда других предприятий. В результате импорт нефтепродуктов из Беларуси сократился в июне до без малого 30 тыс. т после апреля-мая, когда ввозилось более 100 тыс. т. В июле-августе в ЕС ввозилось 7,1 и 7,7 тыс. т белорусских нефтепродуктов, соответственно. Основным импортером в эти месяцы выступила Эстония, куда поступило 4,5 и 7,25 тыс. т соответственно.

По итогам восьми месяцев крупными покупателями белорусских нефтепродуктов были Испания (148,5 тыс. т), Польша (195,9 тыс. т). Однако в июле-августе они либо не ввозили нефтепродукты, либо те поступали в минимальных объемах.

Поставки из Беларуси в ЕС азотных удобрений в январе-августе сократились на 56,3% до 158,27 тыс. т. В стоимостном выражении они уменьшились на 32,4% до 32,77 млн евро. Снижение поставок в мае-июне носило скорее сезонный, чем обусловленный санкциями характер. В июне они снизились до 1000 т., но в июле уже составили 13,5 тыс. т, а в августе 18,1 тыс. т.

Основными покупателями по итогам января августа выступили несколько стран. Поставки во Францию составили 69,3 тыс. т. При этом с мая они прекратились. Импорт в Литву уменьшился почти в два раза до 34,1 тыс. т. В июле в эту страну постуипили 10 тыс. т, а в августе — 5,4 тыс. т. Польша получила всего на 3% меньше азотных удобрений, чем за восемь месяцев прошлого года, или 33,8 тыс. т.

Белорусский калий попал под санкции Евросоюза, однако они не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года. Кроме того, из-под санкций изначально был выведен хлорид калия с содержанием К20 от 40% до 62%, который и является основным калийным удобрением.

Напомним, Белстат летом прекратил публиковать данные по экспорту нефтепродуктов и удобрений после того, как были введены санкции.

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