«Манчестер Юнайтед» впервые с 1936 года пропустил 5 мячей от «Ливерпуля» 24.10.2021, 20:23

Встреча проходит на «Олд Траффорд».

Футболисты «Ливерпуля» в эти минуты выигрывают у «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура чемпионата Англии. Игра проходит на поле манкунианцев, счет по ходу второго тайма — 5:0 в пользу гостей.

Уже в первом тайме гости отправили в ворота МЮ четыре безответных мяча. На 5-й минуте отличился Наби Кейта, на 13-й счет удвоил Диогу Жота. Затем дубль оформил Мохаммед Салах (38, 45+5). А после перерыва египтянин забил свой третий гол в этом матче (50).

«Манчестер Юнайтед» впервые с ноября 1936 года пропустил от «красных» 5 мячей. Тогда «Ливерпуль» победил в матче первого дивизиона чемпионата Англии со счетом 5:2. Игра также проходила в Манчестере.

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