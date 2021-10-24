65 лет назад в Венгрии началось восстание против коммунистов

65 лет назад в Венгрии началось восстание против коммунистов5
- 24.10.2021, 20:45
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Стремление венгров к свободе реализовалось в 1989 году.
Государственный департамент США опубликовал в субботу заявление в связи с 65-й годовщиной Венгерского антикоммунистического восстания 1956 года, подавленного советской армией, передает svoboda.org.
Согласно официальной статистике, в период антиправительственных демонстраций и боевых действий с конца октября до 31 декабря 1956 года погибли 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, были ранены 19 226 человек. С советкой стороны потери составили около 700 человек убитыми и более 1200 - ранеными.
В заявлении Государственного департамента, в частности, говорится: "Мы вспоминаем храбрых мужчин и женщин, которые боролись за свою свободу на улицах Будапешта и по всей стране. Их стремление к свободе реализовалось в 1989 году, когда Венгрия стала демократической страной".
В Вашингтоне подчёркивают, что США отмечают эту историческую дату вместе с "партнером и союзником по НАТО".